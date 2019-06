Ianis Hagi primeşte vestea-bombă de la Victor Piţurcă

Ianis Hagi

Ianis Hagi, unul dintre cei mai buni mijlocaşi din Liga 1, are ofertă de la FCSB. Gigi Becali vrea să-l cumpere de la Viitorul cu 3,5 milioane de euro, dar Gică Hagi încă ezită.

Victor Piţurcă îl sfătuieşte pe Ianis să nu meargă la FCSB, din cauza temperamentului lui Becali.

"Eu cred că Ianis nu trebuie să facă greşeala asta să meargă la FCSB. Are şanse să i se întâmple ce mi s-a întâmplat şi mie şi lui Gică Hagi. Eu aş prefera să mai rămână un an la Viitorul. După un an ar putea să meargă la un club mare. Acum e important cum va evolua la naţională, dacă va juca titular şi e îndreptăţit să joace", a spus Piţurcă la telekomsport.ro.