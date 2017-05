Ianis Hagi s-a întors în România. Ce spune fiul "Regelui" despre Fiorentina. De ce n-a jucat

Ianis Hagi s-a întors în România, pentru vacanţă, după care va reveni în Italia, ca să înceapă pregătirile de vară cu Fiorentina.

Fiul lui Gică Hagi a jucat un singur meci într-un sezon de Serie A, dar speră ca în perioada următoare să fie folosit mai mult de toscani.

"Nu am jucat foarte mult, dar e un an câştigat pentru mine. Sper ca ultima partidă pe care am jucat-o acum să fi fost una bună. Mi-am arătat cât de cât calităţile", a spus Ianis, preluat de Digisport.