Și-a înșelat iubita cu o dansatoare la bară și acum este disperat

Un bărbat a povestit că și-a înșelat soția cu o fată dintr-un club de striptease și acum nu își poate ierta acest lucru.

Bărbatul s-a adresat unui specialist în probleme de cuplu și a povestit cum s-a întâmplat.

"Am 38 de ani, soția mea are 35 de ani și în weekend am petrecut cu o tânără care avea nici 18 ani. M-am lăsat impresionat de dansul ei, nu aveam în plan să se întâmple nimic, dar m-a invitat în camera ei și nu am putut refuza o partidă de sex cu ea.", și-a început soțul povestea.

"A fost grozav, dar acum regret cumplit și îmi dau seama că îmi iubesc soția.", a spus bărbatul, care a mai spus că nu își poate ierta gestul pe care l-a făcut.

Soțul infidel spune că nu s-ar mai întoarce vreodată în acel club și se simte vinovat.

Ce i-a răspuns specialistul?

Este evident că fata a fost o ispită pentru tine și că te-a împins să faci sex nu pentru fantezii, ci pentru că ea are nevoie de bani.

Cel mai bine ar fi să îți faci analize medicale, deoarece protecția nu îți oferă garanție 100%.

Ar trebui să te concentrezi asupra căsniciei tale și să te apropii mai mult de soția ta, notează thesun.co.uk.