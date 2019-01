Dezvăluiri horror! "Am văzut că îi iese ceva. Am pus mâna, am tras, m-am speriat"

O fetiţă de 11 ani din Sinaia a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost tratată câteva zile la Sinaia pentru o infecţie puternică. Aici, fetiţa a eliminat un tifon, cel mai probabil uitat în corpul ei în urmă cu un an, când a fost operată de apendicită.

"Am văzut că îi iese ceva. Am pus mâna, am tras, m-am speriat, am crezut că este ceva, un maţ, nu puteam să îmi închipui ce ar fi putut să fie, am lăsat-o, am zis: mami, stai aici, nu te mişca.

Am intrat în urgenţe, am strigat cu o voce îngrozită: vă rog, ajutaţi-mi copilul, iese ceva din ea. Au văzut, şi-au dat seama că ceva este în neregulă, au luat-o pe fetiţă, au pus-o pe masă şi au văzut că, de fapt, este un tifon”, a povestit mama fetiței.

În urma investigaţiilor se va stabili dacă fetiţa are nevoie de o nouă intervenţie chirurgicală.

Medicii spun că nu este exclusă nici varianta în care copilul şi-ar fi introdus acele firele de tifon singur, acest lucru urmând să fie stabilit după investigaţii.

„Nu putem exclude să-şi fi introdus acele bucăţi. Încă nu am terminat investigaţiile, explorările”, a mai spus Marcel Albean, conform mediafax.ro.

Medicul braşovean susţine că deşi „nu e normal” ce s-a întâmplat, „sunt şi accidente opratorii, se întâmplă”.