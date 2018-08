HOROSCOP. Începe zodia FECIOAREI! Cum îți schimbă viaţa Fecioara în funcție de zodie

Începând de Joi, 23 august, Soarele intră în Fecioara cea sensibilă, practică și cu picioarele bine înfipte în pământ, unde va rămâne până pe 22 septembrie. Începe zodia Fecioarei!

Ce îți aduce NOU zodia FECIOAREI în funcție de propria ta zodie:

BERBEC

Acest tranzit se întâmplă în casă ta numărul 6, făcând această luna una excelență pentru a-ți îmbunătăți situația la muncă. Dacă ai dificultăți să te concentrezi, reorganizează-ți mediul unde muncești că să fie unul plăcut și productiv pentru ține. Asigura-te că dai dovadă de consecvență făcând exerciții fizice regulate și având atenție pe dietă care să îți dea mai multă energie în loc să îți ia din ea.

TAUR

Acest tranzit al Soarelui în Fecioara are loc în casă ta numărul 5 și îți da oportunitatea să începi fie o nouă afacere fie să aduci o îmbunătățire substanțială în muncă profesională pe care deja o ai. Ai putea și să te implici într-o relație nouă de iubire. Creativitatea ta atinge un vârf maxim, deci explorează cai noi în care te poți exprimă mai eficient. Este un timp bun să începi un sport nou.

GEMENI

Acest tranzit al Soarelui în Fecioara are loc în casă ta numărul 4, care pune o lumina specială asupra casei și familiei tale. Este un timp excelent să rezolvi orice aspect de familiei și să ai o discuție deschisă cu orice membru de familie dacă este necesar și situația o impune, cu rol constructiv și productiv. Îți este favorabil acum și să începi o afacere nouă sau să muncești de acasă.

RAC

Acest tranzit al Soarelui în Fecioara are loc în casă ta numărul 3 care îți scoate în evidență toate comunicațiile sub toate formele sale. Este un timp bun să semnezi un contract sau să negociezi un deal. Conexiunile sociale și socializarea în general sunt sub aspecte favorabilă, deci asigura-te că profiți de această energie că să ieși în exterior și să obții avantaje depline.

LEU

Acest tranzit al Soarelui în Fecioara are loc în casă ta numărul 2 ce vizează finanțele personale. Ai șanse mari să îți crești veniturile în această perioada din an sub Fecioara sau să vii cu o idee nouă de afaceri care să aibă potențial excelent financiar. Asigura-te că ești atent la detalii și că nu cheltui mai mult decât câștigi în această luna. Ține evidență cheltuielilor, a facturilor și plăților dar și a veniturilor, că să menții echilibrul și să obții profit.

FECIOARA

La mulți ani Fecioarelor ce se serbează în această luna, de pretutindeni ! Această perioada din an este una pozitivă pentru ține pentru că Soarele îți strălucește în casă ta. Este o oportunitate să ai parte de un nou start proaspăt, să îți setezi noi obiective și vise pe care să le poți manifestă iar tu știi prea bine cum să împlinești un vis sau o țintă, prin muncă, perseverență și seriozitate în tot ce faci. Este un timp bun pentru un look nou sau să schimbi ceva în felul în care te prezinți lumii.

BALANŢA

Acest tranzit al Soarelui în Fecioara are loc în casă ta numărul 12 și este chiar cu o luna înaintea zilei tale de naștere. Este un timp pentru finaluri, pentru împliniri și energia lunii permite că tot ce nu mai funcționează pentru ține să iasă din viață ta. Nu fii tentat să ții cu dintîi și cu mâinile strâns, în special în relațiile pe care le simți că au depășit timpul de valabilitate. Vei avea oportunitatea să te reinventezi în luna următoare când Soarele intră în semnul tău.

SCORPION

Acest tranzit al Soarelui în Fecioara are loc în casă ta numărul 11 ce răspunde de visele și dorințele tale. Este așadar un timp benefic, susținut de energia Fecioarei, să îți reevaluezi prioritățile și ce vrei acum de la viață cu adevărat. Dacă lucrezi în echipe vei avea succes pentru că este favorizată viață socială. Prieteni noi pot apărea și prietenii existente se vor adânci cu profunzime.

SĂGETĂTOR

Acest tranzit al Soarelui în Fecioara are loc în casă ta numărul 10, stimulându-ți direcția destinată carierei și sensului viețîi în general. Dacă te gândeșți să faci o schimbare în carieră sau să te duci din nou la școală sau la o formă de învățare pentru a-ți desăvârși abilitățile sau a învață unele noi, este un timp excelent să o faci. Dacă ai munci asiduu spre scopurile tale, vei începe să vezi succesul acum.

CAPRICORN

Acest tranzit al Soarelui în Fecioara are loc în casă ta numărul 9 și îți da oportunitatea să înveți ceva complet nou. Tu eșți cel care decide cum vei folosi această energie. Fie te vei duce înapoi spre școală sau spre cursuri sau workshopuri să te pui la punct cu noi tehnici și informațîi utile, fie ii vei învață tu pe alții ceva despre care ai și pasiune și expertiză și experiență. Este un timp bun să îți planifici o călătorie la distanță și să rezolvi orice aspecte legale.

VĂRSĂTOR

Acest tranzit al Soarelui în Fecioara are loc în casă ta numărul 8 și îți poate aduce un suport financiar de la altă persoană sau de la o organizație. De aceea, este important să îți verifici toate finanțele în detaliu : asigurările, debitele pe care le ai, ipotecile, investițiile, taxele, pensiile și în general orice formă de venit și de ban ce pleacă din buzunarul tău. Pune totul la punct în ordine că să nu ai surprize pe parcursul lunii și să te pregăteșți pentru o perioada bună financiară.

PEȘTI

Acest tranzit al Soarelui în Fecioara are loc în casă ta numărul 7 care pune lumina și amprenta asupra relațiilor tale. Vei primi oportunitatea să rezolvi orice conflict sau neînțelegere cu oricine, indiferent de gradul de relație, doar dacă vei fi conștient de această energie și de ajutorul primit din Univers. Fii foarte atent în cine ai încredere acum. Dedică-ți timp suficient și nu te grăbi în niciun fel de relație nouă, fie personală fie de afaceri. Este vremea clarificării actualelor relații, pentru a merge cu ele mai departe curat și transparent.

Sursa