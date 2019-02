Horoscop. Femeia sexy și rea din zodiac. Joacă pe toată lumea pe degete

Horoscop. Fiecare femeie are ceva aparte, o trăsătură care să o definească și să o facă atrăgătoare în ochii bărbaților. Însă există o nativă care poate face absolut orice atunci când vine vorba de bărbați...

Zodia despre care vorbim se remarcă prin foarte multe trăsături, iar printre ele se află misterul și firea schimbătoare. Femeia născută sub acest semn zodiacal este exotică, profundă, calmă sau vulcanică, depinzând de dispoziția pe care o are. Faptul că este irezistibilă, inteligentă, dar și prietenoasă îi permite să facă tot ce își dorește. Așa cum probabil ți-ai dat seama, toate aceste caracteristici îi corespund femeii Scorpion.

De fiecare dată spune tot ceea ce are pe suflet și nu îi pasă ce consecințe poate avea acest lucru asupra celor in jur. Într-o relație poate să fie extrem de geloasă, dar se spune despre oamenii geloși că iubesc cel mai mult. Atunci când se supără poate părea o fiară, dar îi trece extrem de repede. Totodată, îi place să se impună și să se lase descoperită prin intermediul ieșirilor pe care le are. Toată lumea știe că, dincolo de caracterul dificil și greu de înțeles, este o femeie minunată.

Sursa