HOROSCOP, duminică 21 mai. Zi plină de surprize pentru mai multe zodii

Relația cu persoana iubită se schimbă în bine pe zi ce trece pentru scorpioni, iar leii ar putea să primească vești din străinătate.

BERBEC

Urmeaza o perioada agitata, dar si plina de voie buna. O sa va revedeti cu oameni dragi si o sa stati de vorba ore in sir.

TAUR

Aveti multe de facut in aceste doua zile si cel mai bine ar fi sa trecetii pe hartie o ordine in care trebuie sa va ocupati de toate. Daca cineva se ofera sa va ajute, nu ar trebui sa refuzati

GEMENI

Nu duceti lipsa de energie, asa ca weekend-ul acesta nu faceti altceva decat sa va plimbati. Mergeti in locuri in care nu ati mai fost pana acum, faceti lucruri pe care nu le-ati mai facut si la final veti fi dornici sa repetati experientele.

RAC

Sambata este ziua dedicata odihnei, pe cand duminica o sa aveti mult de alergat. Se anunta si cateva vizite, dar la finalul weekend-ului o sa ramaneti cu o impresie extreme de placuta.

LEU

Este posibil sa primiti ceva vesti din strainatate zilele acestea. Chiar daca nu ati mai tinut legatura cu persoana respectiva, informatiile primite pot duce catre castiguri financiare consistente.

FECIOARA

Compania prietenilor va ofera multa liniste in acest weekend. Va bucurati din plin de prezenta oamenilor dragi, aflati informatii utile pentru voi si evadati din rutina zilnica.

BALANTA

Acest weekend va aduce multa bucurie si activitati interesante pentru voi. Iesiri cu prietenii, poate mergeti la o petrecere sau asistati la un eveniment important in familie, toate va vor da o stare de bine.

SCORPION

Relatia cu persoana iubita se schimba in bine pe zi ce trece. Respectul si increderea reciproca se amplifica, iar declaratiile si promisiunile de iubire sunt la ordinea zilei si vor face din acest weekend unul de vis.

SAGETATOR

Se anunta un weekend plin de surprize pentru nativii acestei zodii. Persoana iubita va da o veste care va bucura si va indeamna sa va faceti planuri in consecinta, care va vor trasa drumul in viitor.

CAPRICORN

In aceste zile este vorba doar de relaxare pentru voi. Va petreceti timpul inconjurati de familie si prieteni si va bucurati din plin de compania lor.

VARSATOR

Va veti simti extraordinar in compania prietenilor in acest weekend. Fie ca iesiti in oras, fie ca petreceti o seara linistita, compania lor este tot ce aveti nevoie ca sa va incarcati bateriile pentru o noua saptamana.

PESTI

Pentru nativii acestei zodii familia este totul in acest weekend. Va intalniti cu cei dragi, poate organizati o mica petrecere in care sa mai povestiti si sa va simtiti bine inconjurati de oamenii pe care ii iubiti.

Sursa: Bucuresti FM