Horoscop 9 august. O zi plină de palpitaţii. Probleme la job, dar acasă vei sta în puf! Tensiuni

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de joi, 9 august 2018.

Berbec



Ai aflat ceva si nu iti vine sa crezi ca este adevarat. Ceea ce intampla pare a fi decupat dintr-o secventa de film. Esti hotarat csa faci cercetari si sa afli care este realitatea. Vei fi surprins.



Taur



Nu esti “pe faza” si pierzi o informatie care ti-ar fi fost de folos in proiectul la care lucrezi. Cei care au de castigat sunt tocmai adversarii tai. Pe viitor, incearca sa fii mai atent.



Gemeni



Ai rabdare! Acesta este indemnul pe care-l vei auzi cel mai des astazi. Timpul trece greu si pare ca nu se intampla nimic. Situatia se schimba spre seara, cand te intalnesti cu cei mai buni prieteni.



Rac



Daca in ultima perioada vestile bune te-au cam ocolit, astazi un telefon iti va schimba cu totul ziua. Chiar aveai nevoie de asta pentru a te mai relaxa putin. Acum stii sigur ce ai de facut in urmatoarele saptamani, scrie Ziua de Cluj.



Leu



Încercați să faceți ceva ce v-ar putea îmbunătăți starea financiară pe viitor. Fiți atenți la riscurile la care vă expuneți, pentru că în dorința de a fi bine riscați să faceți un pas greșit.



Fecioara



Te deranjeaza faptul ca trebuie sa lasi un strain sa iti stabileasca programul astazi. Consoleaza-te, nu esti singurul in situatia asta, asa e la serviciu! In schimb, ai ocazia, in viata personala, sa faci tot ce-ti doresti.



Balanta



Esti plin de energie si incredere. Trebuie doar sa vrei sa faci ceva, si vei reusi! Dupa-amiaza va fi relaxanta, mai ales ca te asteapta o surpriza din partea partenerului.



Scorpion



Ti-e plina ziua! Esti nevoit sa te ocupi de o ruda care ti-a cerut o favoare si, uite, ca de dimineata bati orasul in lung si-n lat sa o ajuti. Abia pe seara te poti ocupa putin si de tine.



Sagetator



Ai in preajma cateva persoane care te enerveaza, insa esti binedispus si alegi sa le ignori. Bine faci. Nu te lasa incarcat cu nimic negativ.



Capricorn



Esti intr-o perioada de schimbari emotionale si incerci sa te echilibrezi. Nu este un moment bun sa-ti faci planuri mari acum. Mai amana cateva zile, cand o veste buna schimba radical situatia.



Varsator



Te-ai decis sa faci o schimbare majora in viata ta. Nu lua in seama rautatile celor din jur si mergi pe drumul pe care te-ai decis sa o apuci. Daca iti urmezi instinctul, totul va fi bine.



Pesti



Faci ceva care atrage atentia asupra ta si intreaga zi te simti ca o vedeta. Seara partenerul te asteapta cu o veste care te obliga sa-ti revizuiesti planurile pentru weekend.