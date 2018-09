Horoscop 6 septembrie. Zodia pentru care banii NU vor mai fi o problemă. O zi minunată!

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de joi, 6 septembrie 2018.

Berbec



Iei parte la un eveniment important pentru tine si din aceasta cauza tremuri de emotii. Nu ai de ales, va trebui sa faci fata cumva pana la final.



Taur



Nu ai putut sa faci tot ceea ce aveai in program astazi si asta te indispune. Problema vine din lipsa de organizare. Te-ai decis sa pui pe hartie ce urmeaza sa faci, in detaliu si incerci sa respecti tot.



Gemeni



Esti nevoit sa muncesti mai mult in aceasta perioada daca vrei ca in urmatoarele saptamani sa iti poti permite putin timp liber.



Rac



Astazi esti cam impulsiv si din aceasta cauza risti sa ai parte de cateva momente neplacute. Daca nu vrei sa ai necazuri, ai grija la ceea ce spui.



Leu



Nu ai de ales. Esti nevoit sa iei parte la un eveniment care are loc in familie la care stii sigur ca nu te vei simti in largul tau. Noroc cu ideea partenerului de viata care are un plan interesant.



Fecioara



Totul iti merge ca pe roate, de parca traiesti intr-un vis. Castigi bine, prietenii iti sunt alaturi, iar profesional avansezi de la o saptamana la alta fara mari eforturi. Nu uita de partener, ai cam neglijat relatia in ultima perioada.



Balanta



Astazi te ocupi mai mult de probleme ce tin de familie. Cineva are nevoie de ajutorul tau inca de dimineata, asa ca esti nevoit sa lasi deoparte ceea ce se intampla la birou.



Scorpion



Astazi esti foarte practic si gandesti lucrurile logic. Dovedesti ca esti capabil sa rezolvi in cateva minute ceea ce altora le-ar lua ore bune.



Sagetator



Constati ca iti complici singur viata. De la munca ar fi trebuit sa mergi direct acasa, insa i-ai promis cuiva ajutorul fara sa stai prea mult pe ganduri.



Capricorn



Te-ai decis sa-ti cumperi un lucru si orice ti se spune nu iei in seama. Stii ce vrei si nimic altceva nu mai conteaza, indiferent de consecinte. Totusi, n-ar strica sa mai evaluezi odata lucrurile, scrie Ziua de Cluj.



Varsator



Daca in ultima perioada vestile bune te-au cam ocolit, astazi un telefon iti va schimba cu totul ziua. Chiar aveai nevoie de asta pentru a te mai relaxa putin.



Pesti



Astazi empatizezi mai mult cu cei din jur. Ceea ce auzi astazi la locul de munca te induioseaza pana la lacrimi.