Horoscop 30 octombrie. O zodie trage lozul câştigător! Din unde dă, primeşte însutit!

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de marti, 30 octombrie 2018.

Berbec



Esti vazut ca un erou. Prin ceea ce faci astazi ajuti o persoana care se afla intr-un mare impas si te vei alege cu un prieten pe viata. Primesti o veste la locul de munca. E de bine.



Taur



E o zi pe care ti-o dedici tie. De mult timp nu ai mai fost atat de interesat de propria-ti fiinta. Esti hotarat sa faci schimbari importante in viata ta. Trebuie sa ai grija la tot ceea ce faci: dieta, sportul si odihna.



Gemeni



Ai parte de o zi agitata. De obicei esti o persoana foarte calma, dar daca ti se pare ca incearca cineva sa iti faca rau, iei atitudine. Ai grija, nu exagera. Gandeste-te bine inainte sa actionezi, scrie Ziua de Cluj.



Rac



Esti plin de energie si asta se vede cu ochiul liber. Ai chef sa vorbesti despre orice cu oricine si oriunde. Este o ocazie buna sa socializezi cu cei din jur, dar vezi ca ai uitat sa cobori in statia in care trebuia.



Leu



Dupa vestea pe care o vei primi astazi, vei sari in sus de bucurie. Nu-ti vine sa crezi ca totul merge chiar mai bine decat te-ai fi asteptat vreodata. Ai ajuns sa te intrebi daca mai este vreo speranta.



Fecioara



Ziua incepe banal, dar se termina extrem de interesant. Intalnesti o persoana importanta in domeniul in care lucrezi si aceasta pare interesata de ideile tale. Nu pierde aceasta ocazie. E numai in favoarea ta.



Balanta



Apare o schimbare in viata ta. Nu prea ai avut parte, in ultima vreme, de momente de glorie in cariera, insa astazi situatia se va schimba.



Scorpion



Va trebui sa incerci sa ajungi mai repede acasa. Partenerul de viata simte nevoia sa te aiba mai mult prin preajma. Asta te bucura. Inseamna ca relatia merge tot mai bine.



Sagetator



Toamna asta ai pus ceva bani deoparte, iar cineva din anturaj stie asta. Va incerca sa te convinga sa-i investesti intr-o anumita afacere. Noroc ca iti dai seama la timp ca are un interes ascuns si te razgandesti.



Capricorn



Dimineata vei avea cam mult de munca, insa rezultatele nu intarzie sa apara, asa ca spre dupa-amiaza vei fi in centrul atentiei. Esti mandru de tine.



Varsator



Nu te uiti deloc la bani in ultima vreme. Mereu vrei sa cumperi cate ceva, chiar daca nu ai nevoie de nimic. Vestea buna e ca partenerul de viata te atentioneaza cand depasesti masura.



Pesti



Va fi o zi plina. Ai atatea de facut, insa nu ai timp de nimic...! In loc sa-ti plangi de mila, apuca-te de treaba. Fa-ti o lista de prioritati si vezi daca gasesti pe cineva dispus sa te ajute.