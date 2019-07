Horoscop 24 iulie. Bogății nesperate pentru o zodie. Ce noroc pe capul ei!

Iată ce vă rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 24 iulie 2019.

Berbec



Te confrunti cu o problema in relatie si nu stii cum sa o rezolvi. Ceva din ceea ce ai spus l-a suparat pe partenerul de viata.







Taur



Apare o schimbare in viata ta. Chiar daca e una mica, tot te afecteaza.



Gemeni



Nu-ti neglija sanatatea. Nu ar strica sa faci un control medical general, mai ales ca e ceva vreme de cand nu ai mai calcat intr-un cabinet medical.



Rac



Chiar daca esti foarte prins cu munca, ia o pauza astazi si indreapta-ti atentia si asupra familiei, scrie Ziua de Cluj.



Leu



Ti se face o propunere. Ceva ce are legatura cu ceea ce faci, dar la alt nivel.



Fecioara



Ai parte de o zi cu adevarat linistita. Nu se intampla nimic notabil, nici la job, nici acasa.



Balanta



Va trebui sa renunti astazi la pauza pentru ca mai ai mult de munca si risti sa nu termini la timp ceva urgent.



Scorpion



Ceea ce se intampla la munca te tine in tensiune cateva ore bune, dar reusesti, totusi, sa-ti mentii calmul.



Sagetator



Te simti plin de energie si reusesti sa-i contaminezi si pe cei din jurul tau.



Capricorn



Ai promis unui prieten apropiat ajutorul si acum realizezi ca esti prins cu tot felul de activitati si nu mai ajungi la timp.



Varsator



Sincer, ai cam pierdut timpul zilele trecute si acum esti nevoit sa te pui pe treaba.



Pesti



In sfarsit, poti rasufla linistit. Afli ca suma pe care o astepti de ceva vreme ti-a fost virata in cont.