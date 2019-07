Horoscop 22 iulie. Toate sunt pe dos! Zodia care ajunge la sapă de lemn. Pierderi imense, drame

Iată ce va rezervă astrele pentru ziua de luni, 22 iulie 2019.

Berbec



Saptamana incepe cu un moment special din punct de vedere profesional. Vei fi invitat sa participi de dimineata la o sedinta care are va avea urmari importante pentru cariera ta.







Taur



Astepti cu nerabdare un raspuns de care poate depinde ce vei face in urmatoarele luni, mai ales ca ti-ai facut deja niste planuri pentru vara asta.



Gemeni



Dupa cele doua zile de weekend, nu ai niciun chef de munca, insa proiectele la care lucrezi nu pot fi amanate dupa bunul tau plac, scrie Ziua de Cluj.



Rac



Te trezesti greu, de dimineata, si vei avea nevoie de mai multa cafea decat de obicei ca sa te simti capabil sa incepi munca.



Leu



Ai aflat ceva ce ti-ar putea fi de folos in cariera, pe viitor. Ai grija cum folosesti aceste informatii.



Fecioara



Cineva iti da un sfat legat de o afacere. Totul pare in regula, dar nu ai banii necesari.



Balanta



Cineva iti solicita ajutorul. E vorba de un imprumut destul de consistent.



Scorpion



In aceste zile, vei lua o decizie care iti va cam schimba viata. Nu te grabi sa spui "da".



Sagetator



Te-ai intors dintr-o calatorie mai speciala si esti gata sa pui in practica ce ai invatat acolo.



Capricorn



Esti dezamagit de o persoana pe care o credeai apropiata si acum ti-ai cam pierdut increderea in toti ceilalti.



Varsator



Iti faci prea multe griji pentru ce va urma. Este adevarat ca nu poti sa lasi lucrurile chiar la intamplare, dar nici sa iti planifici zilele minut cu minut.



Pesti



Esti foarte multumit. Totul merge exact asa cum planuiai. Dupa o perioada destul de incarcata, ti se ofera sansa unei relaxari de cinci stele.