FOTO EXPLICATIE: Horoscop 21 ianuarie. Zodia care ajunge la fundul sacului. Datoriile nu-i dau pace

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de duminica, 21 ianuarie 2018.

BERBEC



Finalul de saptamana aduce oportunitati care va dau ocazia sa va rotunjiti veniturile. Cei din jur vor fi extrem de multumiti de ideile si planurile voastre de viitor, care prind contur in aceste zile.



TAUR



Descoperiti cel mai bun mod de a va relaxa alaturi de partenerul de viata si de prieteni. Sunt sanse mari sa iesiti din oras.



GEMENI



Seriozitatea de care dati dovada mereu va impiedica sa va odihniti. Nu mai incercati sa ii multumiti pe toti si incercati sa va relaxati pentru ca s-ar putea sa fiti voi cei care nu se mai bucura, scrie bucurestifm.ro.



RAC



Situatia financiara s-a imbunatatit in ultimele saptamani, asa ca astazi nu exista o rasplata mai buna decat cateva zile departe de zgomotul orasului. Relatia cu persoana iubita decurge excelent.



LEU



Nu se anunta nimic notabil. Profitati de acest lucru si relaxati-va. Insa faceti asta acasa, nu in parc sau in afara orasului.



FECIOARA



O zi speciala din punct de vedere al dragostei, insa putin tensionata din cauza unei rude a partenerului de viata care intervine in probleme care nu o privesc. Chiar si asa, veti trece cu vederea toate aceste probleme.



BALANTA



Va asteapta cateva zile de munca. Veti trece insa cu bine peste tot si va vor ramane cateva ore libere pentru viata personala. Vei lua parte la o intalnire importanta pentru familia ta.



SCORPION



Nu duceti lipsa de energie, asa ca nu faceti altceva decat sa va plimbati. Mergeti in locuri in care nu ati mai fost pana acum, faceti lucruri pe care nu le-ati mai facut si la final veti fi dornici sa repetati experientele.



SAGETATOR



Un prieten va propune sa faceti ceva si sunteti destul de inspirati pentru a accepta. Nu o sa regretati nimic.



CAPRICORN



Se pot clarifica anumite situatii care v-au dat de gandit, cum ar fi cele legate de acte, de administrarea unor bunuri ale familiei sau de un cadou promis pe care l-ati tot asteptat.



VARSATOR



Liniste si relaxare. Stiti ca urmeaza o perioada agitata, asa ca faceti tot posibilul sa va incarcati bateriile si sa va incarcati cu energii pozitive.



PESTI



Petreceti ziua in compania persoanei iubite. Recuperati din timpul pierdut cu serviciul si va antrenati in activitati in care partenerul de viata este cel mai important.