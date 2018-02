Horoscop 21 februarie. Singura zodie cu noroc fantastic la bani! Se îmbogăţeşte peste noapte

Iată ce vă rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 21 februarie 2018.

Berbec



Fii mai atent la sanatate si incearca sa faci mai multa miscare. Partenerul te va ajuta in acest sens. Chiar si o simpla plimbare prin parc este eficienta.



Taur



Mijlocul saptamanii il petreci, pana seara tarziu, inconjurat de acte. Urmeaza sa semnezi ceva si vrei sa fie totul bine pus la punct. Stii ca de ceea ce faci azi poate depinde ziua de maine.



Gemeni



Apare un nou proiect la job, dar nu vrei sa colaborezi cu acel coleg cu care nu te prea intelegi. Fii atent la ce se intampla, poate reusesti sa obtii niste modificari, altfel nu-ti va fi prea usor o vreme, scrie Ziua de Cluj.



Rac



Te pregatesti de un drum, dar intereseaza-te cum e vremea, daca nu vrei sa intampini dificultati. Nu uita sa-i anunti si pe cei de acasa, mai ales pe partenerul de viata care se baza astazi pe ajutorul tau.



Leu



Nu poti spune ca ai cea mai buna zi la birou, insa lucrurile vor sta cu totul diferit acasa. Partenerul de viata te asteapta cu o surpriza, asa ca ai grija sa nu intarzii.



Fecioara



O zi plina de emotii: esti entuziasmat in legaturca cu ceva ce tine de viata personala si astepti sa primesti o veste buna de la o institutie. Te relaxezi doar spre seara.



Balanta



Esti o persoana ambitioasa, iar sustinerea celor din jur te motiveaza si mai mult. Ai un plan foarte bine stabilit si nu ai de gand sa dai inapoi pentru nimic in lume.



Scorpion



Intri in criza de timp. Afli ca trebuie sa predai urgent un proiect si nici nu mai stii pe ce sa pui mana... Incearca sa te linistesti si gandeste-te cine te-ar putea ajuta. O atitudine pozitiva face minuni!



Sagetator



Participi la un eveniment unde inveti o lectie importanta. Realizezi ca micile detalii din viata sunt foarte importante. Cand pleci de acolo, ti se pare ca ceva s-a schimbat.



Capricorn



Esti plin de energie si ai chef de o farsa. Alege-ti cu grija ''victima'' sa nu deranjezi cumva pe cine nu trebuie. Nu toata lumea are simtul umorului.



Varsator



Spui ce nu trebuie de fata cu o ruda a partenerului de viata. Nu reactioneaza nimeni imediat, dar nu scapi, asteapta-te mai tarziu la niste reprosuri.



Pesti



Partenerul de viata este plin de surprize si ceea ce iti spune astazi te lasa fara replica. Ramai surprins: nici nu banuiai ca cel de langa tine este capabil de asa ceva.