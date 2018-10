Horoscop 20 - 21 octombrie. Zodia care ajunge la sapă de lemn. Şi greul abia începe

Iată ce va rezervă astrele în acest weekend.

Berbec



Urmeaza doua zile linistite. Sambata te inchizi in casa cu o carte buna. Spre seara, insa, incepe programul: iesi cu prietenii si petreceti ca pe vremuri.



Taur



Astepti de ceva timp acest weekend: sunteti doar voi doi, tu si partenerul de viata. Nu vrei sa auzi de nimic, nici nu raspunzi la telefoane. Duminica seara vei fi nevoit sa raspunzi la mesaje.



Gemeni



Nu ai mai avut de mult timp o sambata asa linistita: doar odihna si relaxare. Asta pana dupa-amiaza, cand o ruda te anunta ca vine in vizita, scrie Ziua de Cluj.



Rac



In acest weekend iti demonstrezi talentele de bucatar. Te pui pe gatit pentru ca vrei sa-i pregatesti o surpriza partenerului de viata. Surpriza, insa, va fi pentru tine cand te vei trezi si cu musafiri la masa.



Leu



Ai o agenda foarte incarcata weekendul acesta, asa ca nu vei avea timp mai deloc pentru odihna. Abia saptamana viitoare o sa ai timp sa te ocupi si de tine.



Fecioara



Toata ziua ti-o petreci la un eveniment unde vei intalni multe persoane, unele dragi, altele mai putin. Nu-ti programa nimic pentru duminica. Vei fi prea obosit ca sa mai faci ceva.



Balanta



O vestea buna pe care o vei primi sambata te va face sa crezi ca e weekend-ul perfect. De aici, doar un pas pana la o petrecere de pomina. Veti sarbatori pana dupa miezul noptii.



Scorpion



Weekend-ul asta traiesti la maximum fiecare clipa. De obicei esti mult prea serios si lasi sa treaca pe langa tine momente minunate, fara sa le savurezi. Acum realizezi ca viata chiar merita traita.



Sagetator



Aglomeratie, alergatura si bani aruncati pe lucruri de care nici nu stii daca ai nevoie... Asa arata ziua ta de sambata. Duminica stai acasa. Macar ai timp sa te ocupi si de niste treburi gospodaresti.



Capricorn



De ceva timp ai senzatia ca o ruda are ceva cu tine. Nu iti mai raspunde la telefon si nici la mesaje. Te decizi sa clarifici situatia si-i faci o vizita. Linisteste-te, probabil este vorba de o neintelegere.



Varsator



Cineva din familie iti face program in acest weekend, asa ca iti anulezi toate planurile facute cu prietenii. Abia duminica spre seara te mai eliberezi. Prea tarziu. Nimeni nu-ti mai raspunde la telefon.



Pesti



Ai ceva de umblat astazi, asa ca nu-ti fa alte planuri. Daca sambata ti-o petreci mai mult pe drumuri, duminica ai parte de distractie: cunosti niste persoane care ti se par extrem de amuzante.