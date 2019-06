Horoscop 14 iunie. Zodia care strânge un munte de bogății și cea care ajunge la fundul sacului

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de vineri, 14 iunie 2019.

Berbec



Traversezi o perioada mai sensibila si te afecteaza pana si cele mai mici critici.







Taur



Esti plin de energie, simti ca poti muta si muntii din loc. Atunci, inseamna ca a sosit momentul sa te apuci de treaba.



Gemeni



Nu te simti prea bine astazi si preferi sa nu participi la un eveniment anuntat pentru sfarsitul saptamanii.



Rac



Poate ca lucrurile nu se vor intampla chiar asa cum ti-ai fi dorit sa se intample, dar gandeste-te ca a fost o buna experienta.



Leu



Esti obisnuit sa-i evaluezi pe cei din fata ta deja din primele secunde ale intalnirii. De data asta, insa, este vorba de altceva.



Fecioara



Nu vrei sa accepti alta varianta, pentru ca esti incapatanat. Oricat incearca ceilalti sa-ti explice avantajele, tu o tii doar pe a ta.



Balanta



Primesti vesti de la cineva din familie cu probleme de sanatate. S-ar putea sa fie vorba si de o interventie chirurgicala, dar ceva foarte usor, scrie Ziua de Cluj.



Scorpion



Toti iti spun ca pui prea mult suflet in tot ceea ce faci. Inclusiv in relatiile de prietenie.



Sagetator



Astazi nu esti in cea mai buna forma si nu prea ai chef de nimic, asa ca nu te ocupi decat de strictul necesar.



Capricorn



La munca te asteapta o zi destul de incarcata, insa mai spre seara se anunta o iesire cu niste prieteni mai vechi.



Varsator



Astazi se arata o zi plina de drumuri si pentru treburi personale, dar si pentru job.



Pesti



Ai ceva mai mult timp liber astazi si te decizi sa il petreci cu prietenii.