Horoscop 14 aprilie 2018. Veşti nemaipomenite pentru aceste zodii!

Horoscop 14 aprilie 2018. Horoscop 14 aprilie 2018. Sâmbătă va fi o zi a schimbărilor pentru câteva zodii. Află ce se va întâmpla în această zi pentru fiecare zodie în parte!

Horoscop 14 aprilie 2018 Berbec

Prietenia se mentine prin gesturi reciproce si sincere de devotament si afectiune. Apreciezi foarte mult emotia cu care te invaluie un prieten apropiat, si esti incantat ca ai norocul sa ai pe cineva atat de bun alaturi de tine. Ti-a demonstrat in repetate randuri cat de fidel iti este, cat de mult tine la tine si cate e capabil sa faca atunci cand ai nevoie de ajutorul sau. Sigur ca si tu esti in stare de aceleasi gesturi de altruism oricand are nevoie, iar azi a venit un astfel de moment sensibil cand ii poti oferi ceva la fel de frumos si de valoros in schimbul prieteniei sale sincere si puternice.

Horoscop 14 aprilie 2018 Taur

Ai incredere in bunul mers al actiunii in care esti implicat. In fond, nici nu e prima oara cand lucrurile merg atat de bine, deci le poti compara oricand cu situatii din trecut pe care le-ai depasit la fel de bine, pentru ca au ceva in comun. Aceasta raportare la modul in care ai rezolvat cu brio unele piedici in trecut este constructiv, pentru ca-ti arata ca poti, ca orice problema are o solutie, si ajunge doar sa repeti retetele de succes de odinioara. Nu te crampona de un hop minor, crede cu tarie ca-l vei depasi cu bine si de data aceasta pentru ca ai mai trecut prin astfel de momente nu o data sau de doua ori si de fiecare data te-ai descurcat de minune.

Horoscop 14 aprilie 2018 Gemeni

Chiar daca unele lucruri nu evolueaza exact asa cum ai planificat, merita sa mai faci si unele sacrificii, din cand in cand, pentru a le mai da cate un impuls pozitiv inainte. Nu te crampona de o singura directie, nu te incapatana sa urmezi o cale neaparat asa cum ai stabilit initial, ci mai accepta, pe parcurs, si alte idei, pentru ca ele pot fi solutii de compromis benefice situatiei de fata. Daca te-ai tine de o singura idee, spunand ca aceea e cea mai buna, ai putea bate mult timp pasul pe loc, or progresul se naste si din acceptarea altor pareri, chiar daca nu esti intru totul de acord cu ele. Asculta deci sfaturi, chiar daca nu-ti convin pe de-a-ntregul.

Horoscop 14 aprilie 2018 Rac

O piedica apare in planurile tale absolut din senin! E o veste cazuta ca din cer care te ia prin surprindere si, pe moment, ai tendinta de a spune ca e un ghinion, ca e un hop imposibil de trecut. nu renunta la lupta, poate da, acum pare greu sa depasesti impasul, dar nimic nu apare fara a ti se pune la dispozitie si toate resursele de a face fata momentului. Chiar daca piedica apare ca din senin, ai sa vezi ca odata cu ea vine si ideea inspirata de a depasi hopul si de a merge mai departe mai bine decat credeai. Poate e o schimbare brusca de directie la care nu te-ai gandit inainte, dar se va dovedi a fi mai buna decat sensul pe care mergeai anterior. Nu i te opune: accepta provocarea!

Horoscop 14 aprilie 2018 Leu

Fii mai atent la cheltuieli, trece-ti in revista bugetul, ca sa fii sigur ca iei cele mai prudente decizii. Esti intr-o pasa cam risipitoare, parca nu ai iesit inca din spiritul sarbatorilor si dai cu bani in stanga si-n dreapta mult prea usor. Ai avea nevoie de un sfat experimentat, de la o persoana mai chibzuita in privinta banilor, care sa-ti arate ca banii nu trebuie aruncati la primul impuls, ci esti la un inceput de drum in care fiecare leu conteaza. Ai sa inveti tu pana la urma cat de important e sa-ti administrezi banii cu cap, pentru ca banii se duc usor, dar se fac extrem de greu, gandeste-te la lunga lista de cheltuieli care te asteapta si mai inchide si tu robinetul!

Horoscop 14 aprilie 2018 Fecioară

Iubirea cere rabdare, deci nu pretinde de la persoana iubita sa-ti ofere tot ce are de oferit uite-asa, din prima. Intra in aceasta relatie, sadeste ceea ce se va ridica intre voi si intretine aceasta minunata investitie pana la roadele cele mai frumoase. Esti intr-o relatie care are toate sansele sa-ti daruiasca enorm, dar nu trebuie nici sa sari peste etape, nici sa astepti miracole peste noapte, ci sa te implici trup si suflet cu convingerea ca toate vin la timpul potrivit. E o relatie demna de lauda, dar nu astepta sa ajungi repede la un anumit tel: si calatoria pana acolo face parte din frumusetea relatiei.

Horoscop 14 aprilie 2018 Balanţă

Nu te poti integra in mediul in care nimeresti astazi, pentru ca lumea discuta doar despre lucruri neimportante, despre rutina de zi cu zi, despre maruntisuri care pe tine nu te preocupa absolut deloc. Nu-ti poti gasi locul printre acestia, deoarece ei sunt obsedati de nimicuri pe care tu nici macar nu le remarci, daramite sa le si discuti cu ardoare? Te simti exclus din acel mediu tocmai datorita nivelului diferit in care privesti lucrurile, dar decat sa te cobori la nivelul lor si sa discuti despre nimicuri, mai bine sa ramai pe din afara, cautand oameni cu care te simti pe aceeasi lungime de unda.

Horoscop 14 aprilie 2018 Scorpion

Nu e genul tau sa stai si sa pierzi vremea intr-un dolce far niente apetisant, chiar daca, recunosti, e nevoie si de astfel de momente, dar nu acum! Azi e o zi in care poti rezolva atat de multe lucruri care-ti apasa pe umeri, incat ar fi pacat s-o lasi sa treaca fara sa faci nimic. Ia taurul de coarne, pune mana pe unelte si incepe sa mai stergi de pe lista de sarcini sau restante cate un punct, vei vedea la finalul zilei de cat de multe lucruri te-ai eliberat, doar pentru ca ai luptat cu usoara apatie si lipsa de chef pe care ai resimtit-o dimineata, e o chestiune de vointa sa depasesti lenea si sa te apuci de ceva constructiv.

Horoscop 14 aprilie 2018 Săgetător

Ai impresia ca s-au strans in jurul tau numai oameni critici, recalcitranti, pusi pe harta si, cu asemenea anturaj, bati pasul pe loc fara sa construiesti nimic bun. Decat cu asemenea tovarasi, mult mai bine ti-ar fi de unul singur, ca atare, daca vezi ca nu te poti integra deloc in grupul strans in jurul tau, mai bine faci opinie separata si incerci sa-ti duci treburile la capat fara ajutorul nimanui. Adevarul e ca, decat cu asa tovarasi, care spun nu la tot ce propui, care comenteaza tot ce faci, mai degraba te izolezi pentru o zi si-ti vezi de treburile tale fara a te consulta cu nimeni. N-ai cu cine coopera azi!

Horoscop 14 aprilie 2018 Capricorn

Asculta cu luare aminte ce-ti transmite inima, pentru ca de acolo vin acum cele mai folositoare indicii cu privire la ce ai de facut de acum inainte. Emotiile sunt mesajele prin care intuitia sau sufletul te indruma spre ceea ce e mai potrivit pentru tine. Daca ceea ce simti e negativ, apasator, trist, inseamna ca trebuie sa te opresti din ceea ce doreai sa faci, ca sensul nu ti se potriveste. Daca insa simti entuziasm, atractie, fericire, apuca-te imediat de treaba si pune-ti in practica gandurile, pentru ca ele anunta o directie favorabila. Vezi ce simti si actioneaza conform polaritatii emotiei resimtite.

Horoscop 14 aprilie 2018 Vărsător

Trebuie sa ai curaj sa visezi mai mult! Acesta e sfatul astrelor, pentru ca din acest gest minunat de a sta sa cladesti castele in mintea ta se vor naste intr-o zi cele mai frumoase evenimente ale vietii tale. Stai azi pentru cateva clipe si gandeste-te la marile tale dorinte. Nu concluziona cu nu se poate ci imediat ce ai gandit ceva, dupa ce ai transmis visul inspre univers, investeste-le cu incredere, spune un da ferm, aratand prin aceasta ca esti pregatit sa si primesti ceea ce tocmai ai transmis universului ca iti doresti. Vei primi, fara doar si poate, totul e sa vrei, sa astepti si apoi sa primesti cu deschidere ceea ce urmeaza sa se concretizeze. E doar o chestiune de timp pana ce visul tau devine realitate.

Peşti

Nu te poti detasa nici azi de problemele majore de serviciu, ci simti nevoia sa discuti cu cat mai multe persoane despre sarcinile nerezolvate inca. Discutiile au un efect eliberator, pentru ca, spunand altuia ce ai realizat pana acum si incotro vrei sa mergi, descoperi ori o alta viziune asupra evenimentelor, ori o solutie salvatoare, ori o eventuala eroare pe care, de unul singur, nu ai fi observat-o. Partenerul de viata sau un parinte iti atrage atentia asupra punctului cheie, astfel incat vei putea repara totul cu brio, deci cere pareri si sfaturi.

Sursa: http://www.acvaria.com/