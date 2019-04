Horoscop 12 aprilie. Banii devin o problemă pentru două zodii. Totul le merge pe dos. Ape tulburi

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de vineri, 12 aprilie 2019.

Berbec



Ai o dispozitie de zile mari si abia astepti dupa-amiaza sa pui mana pe telefon si iti inviti prietenii in oras.







Taur



Reusesti sa iesi dintr-o incurcatura legat de un termen de predare. Primesti noi informatii in legatura cu un proiect la care lucrezi.



Gemeni



Reactionezi puternic la o veste primita si cei din jur nu inteleg ce se intampla.



Rac



Ai vreo trei variante pentru a-ti petrece weekend-ul si toate ti se par la fel de interesante.



Leu



Te ocupi de o problema cuiva din familie, cel mai probabil a unuia dintre parinti.



Fecioara



Esti gata sa ajuti un prieten care a intrat intr-un mic necaz si te dai peste cap sa gasesti o solutie.



Balanta



Ai o disputa cu o persoana foarte orgolioasa care refuza sa recunoasca atunci cand greseste, scrie Ziua de Cluj.



Scorpion



Ai cerut mai multa libertate si ai primit, iar acum ti se pare ca esti ignorat.



Sagetator



Daca nu te agiti si ai suficienta rabdare atunci cand trebuie, nu ai cum sa nu faci fata la tot ceea ce se intampla azi.



Capricorn



Iti vin ideile pe banda rulanta, astazi. Tot ceea ce propui e ingenios si are sanse mari de reusita.



Varsator



Esti plin de energie si pari ca vrei sa-i implici pe toti in ceea ce faci.



Pesti



Esti ambitios si muncitor, iar sefii tai au observat asta. Tocmai de aceea iti dau unele sarcini care te fac sa te simti in centrul atentiei.