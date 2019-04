Horoscop 1 aprilie. DEZASTRU pe toată linia pentru această zodie. Ape tulburi, griji, tensiuni

Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de luni, 1 aprilie 2019.

Berbec



Incalci o regula sau un termen si te trezesti cu o amenda ori un avertisment.







Taur



Faci niste calcule si constati ca ai putea avea probleme privind finantele pana la sfarsitul lunii.



Gemeni



Vei avea parte de o zi foarte aglomerata astazi si nu vei mai avea timp sa faci ceea ce te-a rugat un prieten.



Rac



Dimineata e ca oricare alta, insa la pranz afli ceva ce te pune pe jar.



Leu



Chiar daca esti destul de sigur pe tine, evita discutiile in contradictoriu la sedinta de astazi, in special cu persoanele pe care nu le placi, scrie Ziua de Cluj.



Fecioara



Risti sa intarzii la job din cauza unei o probleme ivite dimineata devreme.



Balanta



Chiar daca esti la job, gandul iti este departe. Desi abia a inceput o noua saptamana tu esti cu gandul deja la weekend-ul urmator.



Scorpion



Seara vei avea o discutie cu partenerul dupa ce ajungi prea obosit acasa incat sa mai fi in stare sa mai iesi in oras.



Sagetator



Treci printr-o perioada excelenta din punct de vedere sentimental si simti ca a venit momentul sa faci o schimbare majora in relatia cu persoana iubita.



Capricorn



Te asteapta o surpriza la birou. Intalnesti o persoana pe care o admiri foarte mult si nu credeai ca vei avea ocazia asta vreodata.



Varsator



Astăzi te concentrezi mai mult pe probleme ce tin de casnicie sau de relatii de prietenie.



HOROSCOP - Pesti



Saptamana incepe bine, mai ales pentru ca primesti o veste mult asteptata de la o persoana draga aflata departe.