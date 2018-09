Holograf este alături de Dan Bittman în scandalul "vă invit la ciolan şi fasole". Membrii trupei răspund în scandalujl izbucnit în spaţiul public în urma participării la un eveniment al primariei sectorului 5. "Când ne urcăm pe scena, nu cântăm niciodata pentru un partid politic sau o corporatie şi de mult timp nu mai cântăm pe bani, se spune în comunicatul semnat de muzicieni.





"Nu am avut şi nu vom avea vreodată nicio legătură cu modul în care se atribuie contractele pentru evenimentele în care cântăm noi. (...) Forma'ţia Holograf nu are o opinie politica unitara. Suntem 5 oameni cu păreri şi opinii diverse si am invatat in cei 40 de ani de cand suntem impreuna sa convietuim frumos impreuna. Optiunile politice ale membrilor trupei se exprima in cabina de vot, nu pe scene, se spune în comunicatul Holograf.

"Nu mai cântam pentru bani de mult timp, o facem din bucuria de a fi impreuna unii cu altii, de a ne întâlni cu fanii nostri. (...) Abia aşteptăm să ne revedem la concertele noastre, unde şi cum va fi cazul," se mai spune în comunicatul Hologra.

Cu câteva zile înainte, Dan Bittman afirma şi el că nu crede că trebuie" ca un artist să se justifice că moderează un spectacol, o emisiune, și nu e pe placul unora sau al altora”. Reacţía sa a încercat să tempereze valului de critici apărut după liderul Holograf a prezentat, duminică, un eveniment organizat de primarul sectorul 5 pentru localnici, care a costat 700.000 de euro.

”Eu sunt cel care a fost criticat că prezintă un eveniment, indiferent ce eveniment, al cui. Eu am altă menire pe Pământul ăsta. Nu am făcut politică. Nu cred că trebuie ca un artist artist să se justifice că moderează un spectacol, o emisiune, și nu e pe placul unora sau al altora", a declarat Dan Bittman, la REALITATEA TV.

Solistul Holograf a mai precizat că valul de acuzații apărut mai ales în mediul online, pe Facebook, la adresa lui după acest eveniment ar putea fi ”o campanie” în care ”au fost luați în vizor artiștii”.

Pentru apariţia în spectacolului „50 de ani cu Sectorul 5”, Dan Bittman ar fi primit, cel mai probabil, cu 50.000 de lei, adica putin peste 10.000 de euro, potrivit portalulu "Banii noştri".