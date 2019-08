Halep, promisiune pentru fani: ”Pot câștiga încă un titlu de Grand Slam!”

Simona Halep, la US Open

Simona Halep (4 WTA) se pregătește pentru debutul la US Open și are un mesaj special pentru fanii săi.

Sportiva româncă va juca în primul tur împotriva lui Nicole Gibbs (135 WTA), marți, 27 august. Meciul va avea loc pe arena ”Louis Armstrong”, stadion cu o capacitate de 14.000 de locuri.

”Super-Simo” a câștigat turneul de la Roland Garros și Wimbledon și speră să triumfe și la US Open. Sportiva româncă a explicat că nu simte presiune și este motivată să câștige cât mai multe titluri. Simona crede că jocul potrivit și condiția fizică foarte bună o vor ajuta să câștige ultimul turneu de Grand Slam din acest an.

„Presiunea de a reuși ceva special a dispărut. Acum, tot ce vine este un bonus. Încă lucrez, sunt motivată să câștig titluri. Am început să mă simt din ce în ce mai capabilă de a reuși asta, mai ales după victoria de la Wimbledon. Încrederea mea e foarte sus, dar asta nu înseamnă că voi fi la fel și la US Open. Nu vreau să-mi creez așteptări. Vreau să iau fiecare zi în parte și să văd cât de bună pot fi. Încep să mă obișnuiesc cu atmosfera din New York, încerc să mă adaptez pe cât de mult pot.”

