Halep, despre incidentul cu Cahill de la Miami: "Mi-a fost ruşine. A fost un şoc că l-am pierdut"

Simona Halep s-a confesat jurnaliştilor, la o conferinţă de presă de la Roland Garros, care a fost momentul critic, ce a trezit-o la realitate în acest sezon.

Nr. 4 WTA a avut parte de un moment tensionat cu antrenorul Darren Cahill, la Miami, când cei doi au schimbat replici mai dure. Atunci, antrenorul australian a luat decizia de a numai lucra o vreme cu Halep. Cahill a revenit lângă româncă înaintea turneului de la Madrid, pe care Simona l-a şi câştigat.

Simona Halep a avut parte de un moment tensionat cu antrenorul Darren Cahill, la Miami, iar australianul a luat chiar decizia de moment de a nu mai lucra cu sportiva noastră până după turneul de la Roland Garros.

Totuși, atitudinea schimbată a sportivei de 25 de ani de la Fed Cup l-a făcut pe unul dintre cei mai buni antrenori din lume să revină alături de Simona la Madrid, iar de atunci relația celor doi a revenit la normal.

După victoria cu Carla Suarez Navarro, Halep a vorbit despre tot ce s-a întâmplat după acel time-out din meciul cu Johanna Konta, din sferturile de finală de la Miami.

"Totul s-a schimbat, vorbind în general de viaţa mea, sunt mai pozitivă şi asta mă ajută. Nu mai am o stare rea de sprit, aşa că e bine. A fost dificil să mă schimb şi pot să spun că mai am multe de îmbunătăţit în acest sens, acum sunt ok din punct de vedere al modului în care sunt pe teren şi în afara lui. Ştiam că o să se schimbe jocul meu dacă voi fi mai calmă pe teren. Cred că a însemnat mult că Darren a luat acea decizie, a fost ca un şoc că am pierdut antrenorul.

A fost nevoie doar să îmi îmbunătăţesc acel aspect, pentru că el nu s-a plâns de jocul meu, de munca mea, ci doar de atitudinea mea. Ştiam că este singul aspect pe care trebuia să-l schimb, ca să-l aduc înapoi. Am muncit din greu şi mi-am schimbat destul de repede atitudinea, dar, repet, mai am multe de muncit la asta. A fost supărat după Miami. Nu a fost cu mine, a fost acasă, eu am fost acasă. Mi-a spus că o să vorbim după Paris.

Apoi i-a plăcut cum am fost în FedCup, în ambele meciuri, apoi la Stuttgart. Când am terminat meciurile la Stuttgart, a spus că a văzut suficient şi că e gata să revină... De fapt eu l-am întrebat dacă vrea să revină, înaintea turneului de la Madrid. Şi a spus că da, pentru că am îmbunătăţit multe şi a văzut că într-adevăr am vrut să schimb lucrurile. Dorinţa arătată în acele momente l-a făcut să revină. Acum

Acum sunt fericită că pot fi pozitivă pe teren şi că nu voi mai fi negativistă, cum am fost la Miami, pentru că nu mi-a plăcut atunci când am văzut înregistrarea. Mi-a fost ruşine de ceea ce am făcut şi sper că nu se va mai repeta.

Nu eram la fel conştientă cum am fost după acel moment. Ştiam că am un mare minus la atitudine, dar când eşti acolo intrat cu toată dorinţa de a câştiga nu îţi dai seama cât de rău e un lucru. După ce am văzut acel video şi după ce am avut mai multe discuţii cu persoanele care sunt importante pentru cariera mea, mi-am dat seama că trebuie să schimb ceva", a spus Simona Halep, preluată de Digisport.