Guvernul a greșit cifrele! Eroare de calcul de 100 de milioane de lei în bugetul pe 2019

Claudiu Nasui, liderul deputatilor USR, a analizat noul proiect de buget prezentat, vineri seara, de Ministerul Finantelor. El a descoperit o eroare de calcul de 100 de milioane de lei. In plus, a comparat versiunea actualizata cu cea publicata la 31 ianuarie si a tras cateva concluzii.

"Nu o sa va vina sa credeti, dar au gresit cifrele. Am descoperit o greseala de 100 de milioane de lei. Daca ne uitam atent la cifre, vedem ca e o neconcordanta intre anexe. Nu va plictisesc cu date tehnice si numere de anexa, dar daca insumam toti ordonatorii de credite din bugetul de stat, atunci ajungem la cheltuieli totale de 200.800.173 mii lei. Pe cand in buget efectiv apar 200.700.173 mii lei. Adica o diferenta de 100 de milioane de lei. Multisor", a scris pe Facebook Claudiu Nasui.



El a detaliat modul in care a descoperit eroare, precum si anexele care nu se afla in concordanta.