Guvernul a adoptat proiectul de lege pentru Graţiere şi OUG pentru modificarea Codurilor Penale

Pe furiş, în şedinţa ţinută noaptea, Guvernul Grindeanu a adoptat graţierea unor pedepse ca proiect de lege, dar şi Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea Codurilor Penale. Cele două acte normative nu erau pe ordinea de zi publicată pe site-ul Guvernului. Actele normative merg în Parlament, în procedură de urgenţă. Dar oamenii nu au rămas indiferenţi faţă de acest abuz: în jurul orei 23.00, aproximativ 500 de persoane erau în Piaţa Victoriei, pentru a protesta. Aceştia au scandat: "Demisia" şi "DNA, să vină să vă ia".

31 ianuarie 2017, marţea neagră pentru România, şi seara în care Florin Iordache, ministrul Justiţiei, a anunţat că Guvernul a adoptat graţierea ca proiect de lege, iar modificarea Codurilor Penale, prin Ordonanţă de Urgenţă:

„Am adoptat o serie de măsuri care vizează evitarea unei hotărâri-pilot la CEDO. Am adoptat proiectul de lege privind graţierea unor pedepse.(...)Cel de-al treilea act normativ pe care l-am adoptat astăzi este vorba de Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea Legii 296 Cod Penal și a Legii 135 Cod de procedură penală. Practic, prin această ordonanță de urgență, am făcut și am pus în concordanță deciziile Curții Constituționale care (...) trebuiau să fie implementate fie de către Guvern, fie de către Parlament", a declarat Iordache.

Acesta a mai spus: „La această oră a fost şedinţa de Guvern. În ordinea de zi există mai multe proiecte, eu le-am prezentat pe cele care vizează justiţia. Ordinea de zi a fost suplimentată, Guvernul poate suplimenta ordinea de zi. Oportunitatea o stabileşte Guvernul".

Pe de altă parte, Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea Codurilor Penale a fost deja trimisă la CSM, pentru aviz, şi ar urma să intre pe ordinea de zi a şedinţei de pe 1 februarie, ora 9.00.

„Solicitarea Ministerului Justiției, de avizare, de către Consiliul Superior al Magistraturii, în temeiul art. 38 alin. (3) din Legea nr. 317/2004, a proiectului de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală, transmis Consiliului la data de 31.01.2017.”În completarea anunţului se precizează faptul că proiectul OUG a fost trimis CSM pe 31.01.2017.

Reamintim, că în decursul zilei de marţi, existau informaţii pe surse că graţierea urma să fie trimsă în Parlament, iar OUG adoptată.

Totodată, preşedintele Comisiei Juridice din Senat şi lider al senatorilor PSD, Şerban Nicolae, a declarat că graţierea va fi trecută prin proiect de lege în Parlament, iar modificările aduse Codului Penal și Codului de Procedură Penală prin OUG, subliniind că punctul său de vedere este împărtășit de ministtrul Justiției, Florin Iordache, dar că ”asta nu înseamnă automat că va fi însuşit de întreg Guvernul”.

"Exact pe motivaţia invocată de Guvernul Cioloş, Ordonanţa privind modificarea Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală se poate adopta prin Ordonanţă de Urgenţă, pe motivaţia că în Parlament stă prea mult şi întârziem punerea în acord cu deciziile Curţii Constituţionale. În ceea ce priveşte graţierea soluţia cea mai corectă ar fi proiect de lege, chiar şi în procedură de urgenţă, care să fie trimis la Parlament", a afirmat Şerban Nicolae, la Antena 3.