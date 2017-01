Liviu Dragnea, sfidător, întrebat cum a văzut protestele din stradă: "Cum să le văd...la televizor"

Preşedintele PSD sfidează. Întrebat cum a văzut protestele din stradă, faţă de graţiere şi modificarea Codurilor Penale, Liviu Dragnea a dat un răspuns incredibil.

"Cum să le văd... la televizor", a spus Dragnea, la Parlament. Ulterior, Dragnea a completat ca nu intelege de ce a iesit lumea in strada:

"Nu am inteles exact care este supararea - pe de o parte este presedintele CEDO care spune public ca Romania trebuie sa ia masurile Italiei, nu am inteles ideea ca s-ar putea face o ordonanta pe codul penal pentru punerea in acord a deciziilor CCR - daca nu sunt importante trebuie sa decidem asta. Eu am primit si colegii mei au primit mai multe mesaje directe si indirecte de la sustinatorii PSD-ului care vor ca Guvenrul sa fie lasat sa isi exercite atributiile".