Opoziția a depus moțiune de cenzură față de guvernul bulgar

Principalul partid de opoziţie din Bulgaria a depus o moţiune de cenzură faţă de premierul Boiko Borisov, pe care l-a acuzat că a eşuat în combaterea infracţionalităţii şi în reformarea serviciilor de securitate ale ţării, informează miercuri Reuters.

Încercarea Partidului Socialist (BSP) din Bulgaria de a răsturna coaliţia aflată la guvernare - a doua tentativă în acest an - are toate şansele să eşueze. Guvernul de Centru-Dreapta are o majoritate subţire în Parlament, dar se aşteaptă să primească sprijin şi din partea unui mic partid populist, scrie agerpres.ro.



"Bulgarii nu mai au încredere în Ministrul de Interne şi din acest motiv ei nu mai raportează infracţiunile", a declarat deputata Elena Ionceva la depunerea moţiunii.