Cozmin Gușă: PSD a dispărut azi din istorie. A devenit partid pe persoană fizică

Cozmin Guşă la Realitatea TV

Consultantul politic Cozmin Gușă a făcut o analiză a congresului PSD. Consultatul politic consideră că Liviu Dragnea și-a fixat deja următoarea țintă pe termen scurt după legile justiției, și anume executarea SRI-ului și a șefului SRI.

Numai dacă mi-aș aresta creierul, aș putea să am o apreciere pozitivă la ce s-a întâmplat astăzi. Am un soi de veselie și nu știu de ce, cred că am văzut multă prostie. De obicei mă deconcentrez când văd multă prostie adunată. A fost adunată multă prostie astăzi la congresul PSD și am asta cu veselia. Aș vrea să fac niște comentarii.

Am 3 categorii de comentarii

Un comentariu de atmosferă în 3 puncte, al doilea un comentariu politic în 3 puncte și apoi o să spun tot în 3 puncte cum s-a ajuns aici.

La comentariile de atmosferă

1. Ia uite ce imagini frumoase. Am descoperit că Liviu Dragnea acest sexagenar este îndrăgostit. Atunci când o sextagenar se îndrăgostește de o domnișooară de nici 30 de ani, trebuie să ne așteptăm la diverse gesturi de bărbăție, adică nu mai e Daddy, e macho man. Vă dați seama cum va acționa de acum înainte acest fecior bătrân care a ajuns să-și prezinte viața personală. Iar pe lângă Daddy in love, am mai descoperit că Daddy este și agramat. Am urmărit discursul lui nu chiar tot, și pentru faptul că a citit discursul, dar l-a și interpretat prost mi-a dat această senzație că ar fi agramat, care este la pachet cu acest machomism, ne generează îngrijorări.

Comentariul 2 de atmosferă. Am văzut pozele de la final. Nu arată bine așa fizic. Am văzut multe femei grăsuțe, cu picioare groase, bărbați cu burtă, nu au treabă cu mișcarea. Este o imagine urâtă a Românei. România nu s-a prezentat ca o țară cu oameni mai diformi, acum am văzut treaba asta la prezidiu și din ce mi-au relatat colegii mei că s-au plimbat pe acolo Denise Rifai și Marilena Mititelu și alții. Trei pătrimi din sală erau oameni cu mutre dubioase: de drojdieri, ce nu poate să ne liniștească. Am văzut în imaginile de afară, când stăteau dimineață să intre că nu erau mutre de oameni obosiți de la drum și oameni cu mutre de drojdieri, ceea ce ne spune că au fost aleși pe sprânceană, în sensul că nu au fost aleși lideri din organizație, ci o anumită mașinărie cu 70-100 de oameni din fiecare județ, care să voteze cum se cuvine.

Comentariul 3 de atmosferă este despre multă prostie. Bubuia prostia în imagini, în atitudine, în discursuri. Această combinație letală între iubirea lui Dragnea, aspectul fizic și drojdierii lui și multă prostie poate să fie descrierea plastică a ceea ce s-a întâmplat astăzi. Nu sunt răutăcios.

Acum cele 3 concluzii: Este limpede că PSD a murit. De astăzi avem un PSDragnea, dar nu orice fel de PSDgranea, ci cu acțiuni la purtător, exact pe modelul TelDrum. Oamenii pe care i-a ales în conducere și care sunt acționarii acestei organizații numită PSD. Liviu Dragnea poate să fie linișt că tocmai a furat un partid, dar nici nu l-a furat ci prin acest Congres s-a vaidat că l-a primit. Are în fața justiției, glumesc acum, orice argument că nu l-a furat, ci l-a primit. Deci avem un PSDragnea cu acțiuni la purtător în mod evident.

Comentariile de politică

Extrem de ornorabilă prestatia lui Nicu Bănicioiu și a Ecaterinei Andronescu, care din nefericire pentru Dragnea a reprezentat oglinda în care el și ceilalți marea majoritate s-au privit astăzi. Nu au avut succes, nici nu aveau cum să aibă succes.

Eu le aplaud curajul pentru că au îndrăznit în fața lașității colective să spună niște lucruri și asta îi recomandă ca niște oameni de viitor, dar îi recomandă ca oameni de onoare. Acest episod Bănicioiu plus Andronescu deschide calea rupturii în PSD și pariez că în scurt timp va apărea un nou partid de stânga, pentru că în acest partid cu acțiuni la purtător care în cazul unui Congres nu mai poate să reacționeze, e limpede că pentru cei ca Bănicioiu și Andronescu nu mai există nicio șansă și atunci cei din PSD care vor să facă politică, vor marșa pe un alt proiect de stânga, pentru că din acest moment PSD nu mai poate fi alocat niciune doctrine. Ați văzut și în sală: un bulgar și un moldovean au venit din Europa să-i salute pe cei de la PSD, cam atît de gravă este problema.

A 3-a concluzie pe care am văzut-o din luările de cuvânt ale lui Tăriceanu, Dragnea și alții este că și-au fixat o țintă pe termen scurt, în afară de cea a Justiției pe care o vor executa foarte repede. Această țintă se numește Serviciul Român de Informații. Această obsesie a lui Dragnea și Tăriceanu legată de oamenii din Servicii pe care nu-i pot controla se va materializa printr-o ofensivă foarte dură pe care o vor face instituțional din Parlament de la pupitrul partidului și vor ataca SRI pe toate nivelurile, vor începe cu Eduard Helvig, directorul SRI, dar vor începe precându-se că nu vor face asta și dând toate semnale că ei sunt într-o postură de negociere pentru ca să doarmă strada pentru că am văzut că doarme foarte bine.

În curs de actualizare!