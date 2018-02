Gușă: Discursul lui Kovesi va radicaliza PSD-ALDE. E un îndemn la luptă pentru "precauți"

Discursul de miercuri al procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, reprezintă un îndemn la ”luptă” adresat celor care până acum au fost ”precauți” și, totodată, un semnal că SUA au revenit într-o formulă clară în jocul intern din România. Asupra Puterii PSD-ALDE va avea un efect de radicalizare, a explicat consultantul politic Cozmin Gușă, la Realitatea TV.

”Kovesi a făcut un lucru normal, cu o oarecare întârziere a apariției publice. Normalul și evoluțiile cu precizie pot însemna mult în realitatea cotidiană în care se minte enorm. Într-un fel sau altul, a emis un strigăt de genul 'La luptă, băieți!'. Asta înseamnă că cei care se simt vizați de acest îndemn nu mai pot să nu se sesizeze. Toți timizii sau prudenții sau cei care-și văd doar de interesul propriu sunt datori să iasă”, explică Gușă.

Am mai înțeles că ”USA is back in business” - SUA au revenit într-o formulă clară într-un joc intern, subliniază consultantul politic, arătând că ”DNA a putut avea această activitate de la stânga la dreapta, de la apropiați ai președinților până la prim-miniștri în funcție tocmai pentru că partenerul strategic a sprijinit, formal sau informal, activitatea Direcției și a sprijinit-o, formal sau informal, pe Laura Codruța Kovesi”.

Din punct de vedere social, consecința discursului clar și precis al șefei DNA este una majoră, afirmă Cozmin Gușă.

”PSD a pierdut mult la nivel de susținere, din cei 17% care i-au votat. Avem o populație care este în mod clar împotriva a ceea ce se întâmplă în țară. Expunerea publică din această seară, pe toate televiziunile care contează, a însemnat un punct foarte important și o nouă treaptă de raportare publică”, explică acesta.

Toți cei care au urmărit declarația de presă a șefei DNA, care, spune consultantul politic, ar fi minimum patru milioane, au văzut, în oglindă cu niște ”scălămbăieli”, niște lucruri foarte precise.

”Răspunsurile, care au fost în direct, au creat o altă treaptă de raportare a românilor la ceea ce se întâmplă, ceea ce a creat o masă critică”, arată Gușă.

Discursul Laurei Kovesi va avea și un alt efect, menționează consultantul politic - va radicaliza majoritatea PSD-ALDE.

”Ei au venit pentru ca asemenea situații de claritate și precizie să nu mai existe în viața publică. Vor merge rapid până la capăt. Au interesul amnistiei, grațierii și al schilodirii sistemului de justiție până la o formulă care le convine. Ne putem aștepta la justificarea revocării Laurei Kovesi”, punctează Cozmin Gușă.

O altă consecință a declarației de presă de miercuri este că președintele Klaus Iohannis nu mai poate să accepte o cerere de revocare a șefei DNA din partea majorității, pentru că nu are argumente, susține consultantul politic.

”I-a oferit argumentele pentru care trebuie să fie menținută în funcție dacă dorim să menținem parcursul euroatlantic pe care România s-a înscris. L-a reintrodus în joc pe Iohannis, care dispăruse și își pierduse din susținere în urma unei decizii de nominalizare a doamnei Dăncilă pe post de interpus al liderului PSD. Să vedem cum va răspunde Iohannis și cine altcineva din statul român va fi la fel de hotărât să-și apere bastionul. Kovesi își apără bastionul - DNA -, cu excesele pe care le-a amintit”, a mai precizat Cozmin Gușă.