Cea mai mare groapă din toate timpurile, apărută în curtea unui fermier. Înghite un bloc de 6 etaje

Groapa uriașă în care poate încăpea un bloc de minim 6 etaje a apărut pe terenul unei ferme din North Island, Noua Zeelandă.

Geologii estimează că această cavernă gigant s-a format de-a lungul mai multor decenii, deși spărtura de la suprafață s-a produs cu scurt timp în urmă.

Groapa care i-a speriat pe localnici se află la 15 kilometri sud-est de orașul Rotorua, în regiunea numită Earthquake Flat.

"Cea mai mare groapă pe care am văzut-o până acum măsura cam o treime din asta, deci este chiar uriașă", a declarat vulcanologul Brad Scott de la firma de geoștiință GNS Science.

Giant sinkhole the depth of a 6-story building and the length of 2 football fields has opened up on a New Zealand farm https://t.co/Bsg7ucdiv5 pic.twitter.com/KtPVPrOPrT