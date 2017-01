Grindeanu: Am respectat ordinea de zi. Primul punct, OUG pentru Prima Chirie

Premierul Sorin Grindeanu a făcut, miercuri, declaraţii la finalul şedinţei de guvern, urmat apoi de ministrul Justiţiei.

Sorin Grindeanu: "Am avut o şedinţă de Guvern ordinară. Vreau să vă spun că voi face câteva consideraţii şi, din cauză de timp, voi pleca spre SUA la ora 13, voi accepta doar trei întrebări. Am avut o ordine de zi pe care am dezbătut-o şi am adoptat-o. Am avut şi o premieră: preşedintele ţării are dreptul să prezideze şedinţele de Guvern, asta s-a şi întâmplat astăzi. Am adoptat acte normative foarte importante pentru programul de guvernare: primul punct pe ordinea de zi a fost o OUG care reglementează Prima Chirie şi tot pe ordinea de zi, acte normative care reglementează limitele în care fiecare minister se va încadra pentru legea Bugetului.



În 25 ianuarie vrem să trimitem Legea Bugetului către parlament, păstrând deficitul sub 3%, 2% pentru apărare, angajamente ale României pe care le vom ţine.



Azi, subliniez, s-au discutat lucrurile comunicate din timp", a concluzionat premierul, apoi acceptând câteva întrebări de la jurnalişti.