Grindeanu: Dacă vom fi lăsați să guvernăm, hashtagul #rezist mi se potrivește

Premierul Sorin Grindeanu a susținut, într-un interviu acordat Tele Nova, că atâta timp cât Guvernul va fi lăsat să pună în aplicare programul de guvernare, hashtagul #rezist, specific demonstraților împotriva Executivului, i se potrivitește.

Grindeanu a explicat că intenționează să revină în Timișoara luna, însă că evenimentele din ultima perioadă nu i-au permis acest lucru: "O să încerc să vin lunar. Perioada nu a fost simplă și a fost nevoie să rămân în București, dar de acum vom intra în normalitate, în ceea ce înseamnă o guvernare la care ne-am angajat, pe care vrem să o punem în practică. Atâta timp cât vom fi lăsați în pace să facem aceste lucruri, hashtagul #rezist mi se potrivește".

Întrebat dacă nu a participat la prezentarea bilanțului DNA pe 2016 din cauză că procurorul-șef al instituției, Laura Codruța Kovesi, îi este antipativă, premierul a negat și a declarat că motivul a fost ședința de Guvern din aceeași zi și învestirea noilor miniștri.

"Am vorbit cu dânsa la telefon de două ori. Joi, la ora 11, am avut ședința de Guvern exact atunci. După aceea am intra în programul de învestire a noilor miniștri. Guvernul a fost reprezentat de ministrul interimar al Justiției, doamna Birchall", a conchis Grindeanu.