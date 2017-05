Greşeală FATALĂ. O familie întreagă a MURIT. Ce să NU faci niciodată atunci când prăjeşti cartofi

Inainte de cina, tatal Mariei Chelysheva - singura supravietuitoare, a coborat in beciul casei pentru a lua cativa cartofi. In momentul in care a observat ca nu se mai intoarce, sotia lui a coborat si ea. Nici ea nu s-a mai intors... Au urmat fratele Mariei si, mai apoi, bunica. Toti au disparut, niciunul nu s-a mai intors in casa.

Disperata, micuta a alertat autoritatile. In momentul in care au ajuns la fata locului, anchetatorii au descoperit ca de vina erau chiar cartofii pe care barbatul avea de gand sa-i gateasca.

Cartofii erau vechi si incepusera sa putrezeasca, iar asta i-a transformat intr-o bomba chimica.

Cartofii contin solanina (un glicoalcaloid). Are o puternică actiune toxica, chiar si in cantitati mici, fiind utilizata mai ales pentru proprietatile sale ca fungicid si pesticid. Alaturi de ea, in tuberculii de cartofi încoltiti se intalneste si chaconina, un alt glicoalcaloid. In general, continutul de solanină este direct proportional cu culoarea verde a tuberculilor (culoare dată de clorofilă), ceea ce duce la deteriorarea lor, potrivit siberiantimes.com.

Pe masura ce cartofii putrezesc, concentratia de glicoalcaloizi creste si este raspandita in exterior sub forma de gaz letal, care poate ucide dupa primele inspiratii, cum a fost cazul familiei Chelysheva.