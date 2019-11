Greșeala făcută de un deputat USR la alegeri. Ce sancțiune a primit?

Deputata USR Cristina Iurişniţi a fost reclamată duminică, la Biroul Electoral Judeţean (BEJ) Bistriţa-Năsăud, după ce şi-a fotografiat buletinul de vot pe care aplicase ştampila şi a postat imaginea pe pagina sa de socializare.

Inspectoratul Județean de Poliție Bistrița-Năsăud a fost sesizat de Biroul Electoral Județean cu privire la cazul parlamentarului care a postat pe pagina personală de pe o rețea de socializare o fotografie cu buletinul de vot cu mențiunea ”VOTAT”. În acest caz, oamenii legii au dispus aplicarea unei sancțiuni contravenționale.

Potrivit președintelui Biroului Electoral Județean Bistrița-Năsăud, Reghina Berari, în cazul plângerii formulate de PSD Bistrița-Năsăud în care era vizată Cristina Iurișniți, s-a dispus sesizarea Inspectoratului Județean de Poliție Bistrița-Năsăud. ”În plângerea formulată împotriva postării făcute de doamna Cristina Iurișniți, noi am emis o decizie, în care am dispus înlăturarea de pe rețeaua de socializare a buleinului de vot și am sesizat Inspectoratul de Poliție al județului Bistrița-Năsăud pentru a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile răspunderii contravenționale”, a declarat Reghina Berari.

În acest caz, IPJ Bistrița-Năsăud a decis aplicarea unei sancțiuni de 2.000 de lei.

”În urma verificărilor, în acest caz s-a dispus aplicarea unei sancțiuni contravenționale cu amendă pentru continuarea propagandei electorale. Amenda este în valoare de 2.000 de lei”, a declarat Crina Sîrb, purtătorul de cuvânt al IPJ Bistrița-Năsăud.

Reamintim că deputatul Cristina Iurișniți a fost reclamat duminică, la Biroul Electoral Județean după ce a postat pe pagina personală de pe o rețea de socializare o fotografie cu buletinul de vot cu mențiunea ”VOTAT”, subiectul fiind prezentat de Realitatea de Bistrița: