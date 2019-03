Grapini, despre numărătoarea voturilor pentru Kovesi: "Doamna care a smuls buletinele e foarte..."

Grapini, despre numărătoarea voturilor pentru Kovesi

Aflată în centrul unui scandal mediatic pentru prestaţia de la audierea Laurei Codruţa Kovesi din Comisia LIBE şi criticată dur pe internet, Maria Grapini le răspunde criticilor, susţinând că pe lângă înjurături a primit şi laude „intense“. „Asta nu spuneţi”, se revoltă Grapini.

În privinţa imaginilor de la numărarea voturilor, devenite virale pe internet, Maria Grapini are o versiune proprie. "Doamna aceea care a smuls pur şi simplu buletinele este foarte supărată pe mine pentru că este iniţiatoarea rezoluţiei împotriva României. Mai mult, ea a cerut activarea articolului 7. În momentul în care eu am luat cuvântul pe rezoluţie, şi avem 2,8 milioane de români care au apreciat acea intervenţie a mea, când a văzut că sunt în comisia de numărare a fost foarte nervoasă, dar dacă vă uitaţi la înregistrare o să vedeţi că doamna Monica Macovei şi colegul de la ALDE nu au schiţat niciun gest pentru că nu aveau de ce. Erau 50 de buletine, numărasem 22 pentru domnul din Franţa, twenty two, i-am spus clar. Unul era anulat şi unul era pentru neamţ. Nici nu mai trebuia să numărăm pentru că ştiam clar că 26 sunt ale doamnei Kovesi. De ce s-a mai numărat o dată? Să vedem dacă nu mai este vreunul anulat. Doamna nu a suportat ideea ca la doamna Kovesi să nu numere ea pentru că a fost o susţinătoare foarte pe faţă şi a fost o critică a României pe filiera doamnei Macovei. Să spună cineva că Grapini a vrut să fure. E comic să spui că a vrut a se fura", a mai declarat Grapini.

Sursa: adevarul.ro