Gigi Becali, luat peste picior în Italia, după ce l-a făcut "piticanie" pe Dybala de la Juventus

Gigi Becali

Gigi Becali a ajuns pe primele pagini ale ziarelor de sport din Italia. Jurnaliştii din ”Cizmă” au preluat declaraţiile patronului FCSB referitoare la Dybala, pe care l-a numit ”pitic” într-o comparaţie cu Olimpiu Moruţan.

Gigi Becali este cunoscut pentru modul în care îşi promovează jucătorii. Ultimul nume pe care patronul vrea să obţină milioane bune este Olimpiu Moruţan, iar într-o intervenţie telefonică, din urmă cu câteva zile, Becali l-a făcut ”piticanie” pe Dybala şi a declarat că argentinianul este mai slab decât Moruţan, potrivit Mediafax.

Calciomercato şi Football Italia au preluat declaraţiile acestuia şi le-au lansat în media.

”Controversatul patron al FCSB, Gigi Becali, l-a numit pe Dybala ”piticanie””, titrează Football Italia.

”Cum să dai 20-30 de milioane pe un fotbalist? Peste doi ani o să coste un fotbalist 500 – 600 de milioane de euro. Acum vor să îl cumpere pe Mbappe cu 300.000.000 de euro. Eu îl am pe Moruţan şi el e puţin mai mult ca Modric. Nu? Aşa e! El are 19 ani acum şi Modric nu era nici jumătate cât Moruţan la 19 ani. Dacă o să fie la fel de serios o să vedeţi… Tu îl compari pe Dybala cu Moruţan? Dybala e o piticanie de 1.67 (n.r. Paulo Dybala are 1.77, iar Olimpiu Moruţan 1.72). Ăla are 24 de ani şi ăsta 19″, declara în urmă cu câteva zile Becali la Pro X.