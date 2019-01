Gigi Becali își face partid. Ce jurnalist vrea să coopteze

Gigi Becali

"Eu conduc oameni, e talentul meu, e harul meu, aşa cum talentul lui Florin Călinescu e să facă oamenii să râdă", spune Gigi Becali care intenții serioase să reînființeze un partid.

Gigi Becali a mărturisit, la un post TV, că vrea să reintre în politică. Patronul FCSB îşi pregăteşte revenirea pe scena politică. Becali spune că poate să își facă un partid, iar sondajele îl creditează cu 6%.

"Eu pot să îmi fac oricînd partid, am şi bani, o spun şi sondajele. Numai după ce îl anunţ, am 6%, pentru că aşa spun sondajele. Pe locul doi e Ţiriac, cu 3%...Cu Noua Generaţie, am avut 17%! Eu conduc oameni, e talentul meu, e harul meu, aşa cum talentul lui Florin Călinescu e să facă oamenii să râdă. Am demonstrat la Steaua, am demonstrat în viaţa mea prin tot ce am făcut. Eu îi conduceam şi pe miliţieni. Îi puneam să măture în puşcărie. Dar tu, miliţanule, nu faci parte de aici, cu noi? Şi măturau, dar din respect, nu că îi obligam", a spus Becali.

Gigi Becali a reafirmat că se gândeşte la înfiinţarea unui partid politic, a nominalizat şi persoane care ar putea face parte din noua formaţiune, de la oameni politici ca Adrian Severin, la jurnalistul Liviu Avram, cu precizarea că el nu va candida.

Finanţatorul FCSB a avut un atac dur la actuala guvernare.

"Trebuie făcut ceva, că aşa nu se mai poate. Are dreptate, aici, Florin Călinescu, pentru că oameni de nimic, ca gaşca lui Liviu Dragnea, care era un fel de lume interlopă, au făcut bani şi au ajuns apoi miniştri, senatori, deputaţi. Şi-au adus şi coardele lor, le-au făcut secretari de stat, au făcut 60 de posturi de secretari de stat ca să le aibă pe coarde aproape. Eu aş face ceva, dar trebui să am oameni ca Diaconescu, Fota, Severin, Ponta, Neamţu, jurnalistul Liviu Avram lângă mine, oameni deştepţi, de 20 de oameni am nevoie şi promit 25% la alegeri. Eu nu candidez, nu mai am nevoie de funcţii, dar vreau ca în ţara mea, copii şi nepoţii mei să trăiască într-o ţară de bun simţ, nu să conducă coardele, care sunt pricepute la toate ministerele".

Gigi Becali a dezvăluit în premieră şi o convorbire cu Toni Greblă, actualul secretar general al Guvernului, potrivit stiripesurse.

"Să vă dau în premieră o ştire de breaking news. Vine, într-o zi, la mine, domnul Greblă, acum vreo 7-8 luni. Îmi zice că nu are nevoie de nimic, am tot ce îmi trebuie şi imi spune să fac un partid, că e nevoie să salvezi ţară. Când îl văd secretar general de guvern... Aşa, la mişto, îl sun şi îi spun că fac partid să salvez ţara. Păi, s-a dus la Viorica Vasilica, păi, ce bărbaţi sunteţi, bă, voi? Pe mine, dacă mă pui cu un milion de euro să fiu subalternul lu' Viorica Vasilica, dacă îmi tai capul şi nu mă duc.", a spus fostul deputat PNL.