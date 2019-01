Gigi Becali a dat o lovitură de proporții

Gigi Becali

Gigi Becali a dat lovitura pe piața transferurilor. Patronul FCSB l-a transferat pe mijlocașul Florentin Matei. Detalii, mai jos.

Clubul FCSB, patronat de Gigi Becali, a anuntat ca a semnat un contract cu Florentin Matei, care a evoluat ultima data pentru Al Ittihad Kalba, din Emiratele Arabe Unite

Mijlocasul in varsta de 25 de ani, care a fost juniorul FCSB si a evoluat chiar in doua partide oficiale din Liga 1, la finalul sezonului 2009-2010, va purta tricoul cu numarul 70.

"Ma bucur pentru ca m-am intors acasa dupa atatia ani. Consider ca este o mare provocare pentru mine si puteti fi siguri ca voi da tot ce am mai bun pentru echipa. Sper sa am evolutii bune si imi doresc foarte mult sa luam campionatul", a spus Florentin Matei pentru steauafc.com.

Bizar este că, acum 8 ani, Gigi Becali spunea: "Dacă ăsta ajunge fotbalist eu îmi tai capul. Nu s-a născut fotbalist, el s-a născut să jongleze mingea. Eu l-am văzut pe Matei, l-a băgat Stoichiţă un meci, două să-l vedem. Hagi, la 16 ani, era super fotbalist. Dar, hai, nu Hagi, că Hagi era geniu, gîndiţi-vă la altul. Matei nu are nici forţă, nici viteză. Eu am învăţat de la Piţurcă asta, dacă are forţă şi viteză, la celelalte mai lucrăm. Florentin Matei e moale, nu o să ajungă fotbalist".



CINE ESTE FLORENTIN MATEI

Florentin Matei este un jucator nascut pe 15 aprilie 1993 la Bolintin-Vale si care a fost considerat unul dintre marile talente ale fotbalului romanesc.

A facut junioratul la FCSB, pentru care a evoluat si in doua partide la echipa de seniori, la finalul sezonului 2009-2010.

A fost imprumutat, in sezonul 2010-2011, la Unirea Urziceni, dupa care a fost declarat liber de contract.

A mai trecut, in cariera, pe la Cesena, Volyn Lutsk, HNK Rijeka, Astra Giurgiu si Al Ittihad Kalba. Alaturi de Rijeka a devenit campionul Croatiei si castigatorul Cupei Croatiei.