Gigi Becali n-a mai rezistat! Ce se întâmplă cu Nicolae Dică

Gigi Becali, finanțatorul FCSB, și-a distrus jucătorii după remiza de pe terenul campioanei CFR Cluj, 1-1.

Gigi Becali a vorbit și despre soarta antrenorului Nicolae Dică.

"Am jucat în trei oameni, Stan, Benzar și Gnohere. 6 jucători trebuiau scoși. Nedelcu și Filip dau doar pase la adversari. Doamne, n-am văzut niciodată un fotbal atât de slab! Niciodată n-am văzut asta, nici când am pierdut cu Iașiul în play-off sezonului trecut.

Florinel Coman bagă țigări, câte două pachete. E distrus, e mort! El vrea să ajungă fotbalist? Băi, lasă țigara dacă vrei să fii fotbalist! Are talent, dar «la revedere» dacă nu alergi! Și Lăcătuș fuma, dar țigările de acum nu mai sunt ca alea de atunci. Au 35 de substanțe narcotice drogangiste! Te omoară, îți distrug plămânii. Mi-a spus mie un specialist.

Și-a revenit Coman?! Marchează, mă, gol din 8 metri la ocazia aia, tu aștepți să-ți dea pasă adversarul ca să dai gol? Dacă ești fotbalist, dai gol din 8 metri!

Bălașa, ce fotbalist ești tu, ai 23 de ani, nu ți-e rușine? De ce dormi pe teren? N-avem nici fundași centrali, nici mijlocași! Atacanți avem, dar noi am pierdut azi din cauza mijlocului terenului. Filip pasa doar la adversar. Când mă gândesc că le dau salarii de 10-15.000 de euro, îmi vine să mă las de fotbal. Nu mai da, mă, pasă doar la adversar! Nedelcule, dormi? Aștepți să vină adversarul să-ți ia mingea? Terenul de fotbal nu e dormitor. Am zis să-l forțăm, că am dat 2 milioane de euro pe jucător, dar n-am pe cine să forțez", a afirmat Gigi Becali la Digi Sport.

Gigi Becali a precizat că soarta lui Nicolae Dică va fi decisă la finalul celor 13 etape din turul campionatului regulat.

"Eu îi respect pe antrenori. Eu le spun antrenorilor: «Vrei să vii la Steaua, vii în condițiile astea». Despre Dică com vorbi după astea 13 etape. Eu îmi țin cuvântul față de Dică, dar după 13 etape vom face evaluarea. Vom vorbi atunci. Degeaba ești pe primul loc. Pe mine mă interesează să am echipă de Liga Campionilor", a mai spus Gigi Becali.