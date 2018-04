Gigi Becali, atacuri dure la finalul meciului FCSB - CFR Cluj

Gigi Becali

Gigi Becali și-a criticat echipa, despre care a spus că nu a jucat nimic în repriza a doua.

”Am avut emoții mari până au marcat ei golul. Apoi, am zis așa vrea Dumnezeu. Apoi, m-am rugat la Miaca Domnului, măcar un egal. M-a ascultat și mi-a dat. Nu mai credeam. Am zis, poate nu merit, Dar, m-a iubit Hristos și Maica Domnului. Un gol care poate fi cât un campionat. Sunt mulțumit de jocul echipei din prima repriză. Trebuia să marcăm. A fost Budescu care nu a fost în formă, Gnohere care nu a fost în formă. În a doua repriză nu am mai jucat nimic, au fost numai ei pe teren. 70% e titlul nostru, cum a spus Petrescu. Am încredere în Craiova, am încredere în Astra care poate trage la cupele europene. Arbitrajul a fost extraordinar. Am cerut 11 m, dar nu a fost. Arbitru mare Kovacs, mi-a plăcut de el.”, a spus Gigi Becali, după meci.

FCSB și CFR au terminat 1-1 pentru a patra oară. De fiecare dată, clujenii au condus, însă au fost egalați. FCSB păstrează avansul de două puncte și este favorită la titlu.