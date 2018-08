Gigi Becali, atac la Guvernul României: "Suntem proşti! Uitaţi-vă la prim-ministru!"

Gigi Becali

Gigi Becali, patronul FCSB, susține că poate rezolva problema calităţii proaste a terenului de pe Arena Naţională, dacă primeşte stadionul în administrare.

Gigi Becali a făcut, în acest context, și câteva afirmații dure, cu referire inclusiv la premierul Viorica Dăncilă: "Suntem proşti, ce să facem? Dacă noi avem conducerea pe care o avem, normal că suntem proşti. Uită-te la prim-ministru, la miniştri".

”Problema se poate rezolva dacă o să-i dea lui Becali Arena Naţională. Câţi bani vreţi sau ce trebuie? Ne costă atât. Îmi daţi mie şi mă ocup eu. Mai bag eu de la mine să nu se supere nimeni, 50.000 - 100.000, 200.000 de euro pe an. Bag 200.000 de euro pe an de la mine şi avem gazon şi noi, şi naţionala. Aşa se poate rezolva. Dacă stadionul nu are stăpân, praful se alege, mai ales în România.



Suntem prea proşti faţă de ei (n.r. faţă de cei din Occident). Se vede de 30 de ani. Suntem proşti, ce să facem? Dacă noi avem conducerea pe care o avem, normal că suntem proşti. Uită-te la prim-ministru, la miniştri. Nu putem să facem ca ei (n.r. ca în Occident), dar nici un gazon nu putem?”, a declarat Gigi Becali.