Liviu Dragnea l-a scos din sărite pe Gică Hagi. "Regele" vrea să plece din ţară şi din cauza lui

Anunţul făcut de Liviu Dragnea cum că în toata ţara se vor construi 400 de stadioane, fără ca oraşul Constanţa să figureze pe listă, l-a scos din sărite pe Gică Hagi.

Arena "Farul" din urbea de baştină a lui Hagi se află în paragină. "Regele" şi-a construit, cu banii lui, o bază sportivă modernă la Ovidiu, dar n-a ascuns niciodată că el, de fapt, şi-ar dori să joace la Constanţa, pentru a beneficia de sprijinul unui public mai numeros.

Printre oraşele pe care Liviu Dragnea le-a anunţat că vor beneficia de un nou stadion se numără Alexandria, Focşani şi Turnu Măgurele. Situaţia arenei din Constanţa cu siguranţă l-a supărat foarte tare pe Hagi, iar asta ar putea cântări la decizia finanţatorului de la Viitorul de a pleca din ţară.

"Poate auzim într-o bună zi că se face un stadion și la Constanța! Se fac stadioane în toată țara! Aud că se fac și prin cine știe ce comune... Mai trebuie la o comună să se facă stadion frumos și la Constanța... nu se poate! Sau nu e în plan! Și sunt la bani... Am auzit că se fac vreo 100 de stadioane, dar nu am auzit nimic de Constanța. Orașul e prea mic, nu e important. S-a născut unul acolo, mare fotbalist, o Academie... Nu, ce să-i facem? Lasă, că a băgat el bani acolo, că iubește prea mult fotbalul și a băgat bani pe câmp. Nu am nici canalizare, acum vreau să fac. Vă dați seama unde ne ducem?", a spus Hagi după Astra - Viitorul, 0-2.