Liga 1. Gică Hagi a tunat din nou în stânga şi-n dreapta. "Regele", dezlănţuit

Gică Hagi a susţinut vineri o conferinţă de presă, înainte de meciul cu CFR Cluj, de duminică, ora 20.45.

"Regele" a fost foarte nervos şi de această dată, după ce săptămâna trecută patronul de la Viitorul i-a reproşat lui Cosmin Contra selecţia de la echipa naţională, unde "Guriţă" nu i-a convocat pe Ianis Hagi şi Ţîru, ambii de la formaţia din Ovidiu.

Hagi a tunat în stânga şi-n dreapta pentru că au existat voci care i-au cerut să-şi prezinte scuzele în urma celor spuse atunci.

"Am înţeles că trebuie să-mi cer scuze. Dacă eu am ajuns să-mi cer scuze că vorbesc în România, atunci ăsta este un mare semn de întrebare, după tot ce am făcut în carieră. Atunci, îmi cer scuze că am investit în fotbal, că am muncit. Că am jucat 18 ani la echipa naţională la nivel înalt, că am peste 100 de meciuri la echipa naţională, că am jucat la 3 Campionate Europene şi 3 Mondiale. Şi, mai ales, pentru ceea ce am făcut după ce m-am lăsat. mi cer scuze că mai am tupeul să apar şi să vorbesc desppre România! Dacă nici de fotbal nu pot să vorbesc, atunci despre ce o pot face? Trebuie să dispar? Nu am cum să dispar pentru că m-am înhămat la o muncă. Le urez tuturor succes, cu inima deschisă, dar eu am plecat la drum acum 8-9 ani. Fără niciun interes, interesul meu este pentru România.

Îmi cer scuze că mi-am permis să vorbesc despre echipele naţionale şi promit că, de acum încolo, până nu o să fiu implicat cu vreo funcţie la loturile naţionale, nu o să mai vorbesc despre asta. Nu mă mai întrebaţi pentru că nu vreau să creez o stare negativă, panică, sau să se spună că atac pe cineva. Îţi spun şi eu ca nea Ando, «mai bine tăceam» O să tac, o să mă uit şi o să sper că vom avea calificări. Nu trebuie doar să participăm, trebuie să ne şi calificăm.

Îmi spuneţi mie că sunt subiectiv doar pentru a crea o diversiune importantă? Eu, care sunt serios, care am valori profesionale clare, reguli şi principii, acelea de a face performanţă, unicul lucru care îmi place este acela de a fi cel mai bun. Ştiu că majoritatea din România e cu mine, dar este un grup frumos care nu vede faptele. Nu se poate vorbi de subiectivism când faptele arată performanţă.

Încercaţi să scoateţi despre mine că sunt subiectiv, dar mă abţin cât pot pentru că e bine să fiu modest, dar să nu fiu luat de...că nu sunt", a declarat Hagi, în conferinţa de azi, preluat de Telekomsport.