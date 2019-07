Ce este sindromul anxios depresiv, boala cu care a fost diagnosticat criminalul de la Caracal?

Detalii șocante din trecutul criminalului de la Caracal: Gheorghe Dincă a lucrat într-un spital

Gheorghe Dincă, bărbatul acuzat de uciderea celor două fete în Caracal a fost internat de mai multe ori la Psihiatrie, în Spitalul Județean Slatina, conform unor surse medicale.

Bărbatul suferea de mai multe tulburări de comportament, unele apărute în urma consumului de alcool.

Ultima internare a bărbatului a avut loc în aprilie 2010, pentru sindrom anxios depresiv. Medicii i-au pus ca diagnostic secundar - „Tulburări mentale şi de comportament datorate folosirii alcoolului”, sindrom de dependenţă, sindrom amnezic şi hepatită alcoolică.

Sindromul anxios-depresiv poate sa apara la toate categoriile de varsta, de la copii de 7-8 ani pana la persoane varstnice. Persoanele cu aceasta combinatie de simptome de intensitate relativ moderata, sunt intalniti in general in reteaua de asistenta primara. Cei mai multi insa, fac parte din masa generala a populatiei, fara a ajunge in atentia medicala sau psihologica.

Cauze ale aparitiei sindromului anxios-depresiv

In cadrul studiilor cu privire la tulburarile anxios-depresive, s-a ajuns la concluzia ca aceasta afectiune este cauzata de o combinatie de factori biologici, psihologici si de mediu. Acesti factori includ dezechilibre ale neurotransmitatorilor la nivelul creierului, diferite tipuri de traume, stres si un mediu familial instabil.

De asemenea, exista anumiti factori de risc, care pot favoriza aparitia sindromului anxios-depresiv:

- Istoric familial in sfera tulburarilor psiho-emotionale, inclusiv dependenta de substante nocive

- Conditii modeste de viata

- Lipsa suportului social si familial

- Stima de sine scazuta

- Prezenta unor afectiuni cronice sau a unor boli foarte grave