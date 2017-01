Gestul extrem pe care l-a făcut actorul Liam Neeson pentru rolul din "Silence"

Liam Neeson, actorul care care interpretează rolul unui misionar catolic portughez în pelicula ''Silence'' a regizorului Martin Scorsese, a declarat că a trebuit să slăbească aproximativ 7-8 kg pentru acest rol, scrie UPI.com, citat de Agepres.





Personajul lui Neeson în acest film este torturat pentru credința sa religioasă și pentru învățăturile pe care le predică în Japonia secolului al XVII-lea. În distribuția filmului îi întâlnim printre alții pe Adam Driver și Andrew Garfield, care interpretează rolurile a doi tineri preoți care pornesc în căutarea mentorului lor.



Întrebat de reporterul UPI la o discuție cu jurnaliștii la New York despre modul în care a decurs transformarea sa pentru acest rol, Liam Neeson a spus că Martin Scorsese le-a cerut tuturor să mai slăbească.



''Inițial am crezut că un început bun ar fi să renunț la carbohidrați. Apoi, unii dintre băieți, spre exemplu Adam mi-a spus că a reușit să slăbească 23 de kilograme. Iar eu am reușit să slăbesc undeva la 7-8 kg", a spus actorul de 64 de ani. "Acest lucru te ajută să crezi că ești pregătit ca să faci ceva", a mai spus cu același prilej actorul. ''Silence'', în regia lui Martin Scorsese, este adaptarea romanului omonim din 1966 al scriitorului nipon Shusaku Endo.