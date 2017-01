Gest emoţionant al Mitropolitului Banatului. Cum a ales să îşi serbeze onomastica

IPS Ioan Selejan

Înalt Preasfințitul Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, şi-a serbat onomastica alături de oamenii săraci din Timișoara. Mitropolitul Banatului a prăznuit sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul și a decis să ia masa alături de oamenii fără adăpost din oraș.

După cum mărturisea, la un moment dat, Mitropolitul Banatului a fost un copil provenit dintr-o familie modestă, iar acum încearcă să ajute cât poate. Întrebat cum va prăznui sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul, Înaltpreasfinţia Sa Ioan a mărturisit că nu rămâne acasă și că a invitat la cină 40 de oameni de la adăpostul de noapte din Timișoara.



Mitropolitul Banatului a explicat că vrea să petreacă, măcar câteva zile pe an în cadru festiv, alături de oameni nevoiași, înghețați de frig și părăsiți, informează Radio Timişoara.



Nu este pentru prima oară când Mitropolitul Banatului alege să mănânce împreună cu nevoiașii. Inclusiv de ziua sa de naştere, Mitropolitul Banatului le-a oferit o masă caldă persoanelor de la cantina socială, de la Biserica din Piaţa Andrei Mocioni din Timișoara.

Mitropolitul a mai spus că are o bucurie foarte mare atunci când poate fi lângă oamenii nevoiaşi. „Am, poate, cea mai mare bucurie din viaţa mea când pot să fiu alături de cei în nevoi. Simţi efectiv o împlinire şi o bucurie, dar în acelaşi timp este un moment de mare emoţie şi de judecată. Atunci mă judec pe mine că locul meu poate nu trebuia să fie astăzi unde sunt, ci probabil locul meu era acolo printre ei”, a mărturisit ÎPS Selejan, conform Adevărul.ro.



Prelatul a relatat o scenă care l-a impresionat, cu ocazia unei mese oferite anul trecut oamenilor fără adăpost. „Am fost la o cantină unde erau vreo 300 de oameni. Le-am dus mâncare şi am privit cât de cuminţi stăteau la rând. Părinţii (n.r. preoţii) care m-au însoţit au plecat şi eu am rămas în curtea acelei clădiri şi mă tot uitam la oameni cum stau la rând. A venit un părinte şi mi-a zis: ‹‹Dar nu veniţi să plecăm? La ce vă uitaţi?››. I-am zis: ‹‹Mă uit unde trebuia să fiu la rând. Poate că trebuia să fiu şi eu aici la rând printre oamenii aceştia››. Trebuie să îi mulţumim lui Dumnezeu pentru orice bucată pe masă pe care o avem pe masă. Întâi acea bucată de pâine a fost frământată de îngerii Lui Dumnezeu. Mai întâi să îi mulţumim Lui Dumnezeu pentru tot ce ne dă: viaţă, sănătate şi o bucată de pâine”, a mai spus ÎPS Ioan Selejan.