George Maior reacționează în scandalul acoperiților: ”Să fie audiați și Dragnea, Ponta”

George Maior, fost director SRI și actual ambasador în SUA, a declarat, după audierea din comisia de control a SRI, că pentru o mai bună clarificare privind multiplele ”alegații privind interceptări ilegale, ofițeri acoperiți, incompatibili, presiuni asupra justiției” ar trebui să fie audiați Victor Ponta și Liviu Dragnea”.

“Am cerut Comisiei să reflecteze serios dacă la multiplele alegații privind interceptări ilegale, ofițeri acoperiți, incompatibili, presiuni asupra justiției, să se aducă dovesi și să se audieze și alte persoane, domnul Liviu Dragnea, Victor Ponta etc”, a spus George Maior, la finalul audierilor din Comisia SRI. El a mai spus că la audieri a fost abordat și subiectul protocoalelor secrete și a susținut necesitatea acestora.

“În rest, am discutat foarte mult și despre protocoale, de proceduri interne. Eu am susținut necesitatea acestor protocoale, având în vedere etapa istorică prin care a trecut România. Am susținut că Serviciul a fost întotdeauna în cadrul legii și al Constituției și că, până la urmă, puterea adevărului va prevala în fața unor alegații și chiar a unor calomnii care se mai spun”, a mai explicat el.

Cu privire la clarificarea unor aspecte privitoare la relația sa cu fostul șef ANI, Horia Gorgescu, ambasadorul a afirmat:

“Am spus că domnul Georgescu a fost un profesionist la ANI, dar că, din punct de vedere al SRI, SRI nu produce dosare, doar transmite informații și că răspunderea acestor informații aparține Agenției care le primește”.

Totodată, ambasadorul României în SUA, George Maior, a declarat marţi, înainte de audierea sa din Comisia de control a SRI, că îşi menţine declaraţia despre scrisoare trimisă preşedintelui Klaus Iohannis de către avocatul preşedintelui american, Rudolph Giuliani, considerând că afirmaţia lui a fost”, concordantă cu realitatea, concordantă cu ceea ce practic a declarat şi Guvernul american”.

De asemenea, Maior a explicat că, dacă se doreşte plecarea sa din funcţia de ambasador, aceasta reprezintă un interes politic, iar acesta există.