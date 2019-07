Gică Hagi, prima reacţie după ce Viitorul a luat bătaie, 3-6, de la Gent

Gent - Viitorul a fost cel mai spectaculos meci din turul doi al preliminariilor Europa League. Belgienii s-au impus cu 6-3.

Gică Hagi a apreciat jocul ofensiv al echipei sale, dar s-a plâns de slaba organizare defensivă.

"Încep cu lucrurile bune. Chiar dacă am suferit o înfrângere grea, cred că ofensiv am jucat bine, de asta am şi marcat trei goluri în deplasare. Defensiv, părerea mea, am jucat foarte slab. Din păcate, le-am dat foarte multe spaţii în prima repriză. Ei au calitate, au arătat, au jucători foarte buni. Am marcat goluri în repriza a doua. E greu să spui, trebuie să marcăm goluri multe acasă. În plan defensiv nici ei nu au jucat bine, lucru care îmi dă speranţe acasă. Putem să facem un meci bun, perfect. Trebuie să nu luăm goluri şi să marcăm trei goluri.

Totul e posibil în fotbal, important e să credem în continuare. După o repriză proastă, am făcut o repriză secundă foarte bună. Aşa că rămânem cu repriză a doua şi vedem ce facem la Constanţa. S-a văzut că ambele echipe au făcut greşeli în plan defensiv. Joacă bine ofensiv, dar avem de lucrat defensiv. Noi de marcat, marcăm, de jucat ştim să jucăm fotbal. Fără minge am făcut foarte multe greşeli colective, ca şi echipă. Vom vedea. Sperăm pentru meciul de acasă. Am avut ocazii, am dus mingea în careu. Am făcut lucruri bune ofensiv, pentru un meci în deplasare. Defensiv, din păcate, slab. Sperăm ca acasă să facem minunea", a spus Hagi după meci, preluat de Digisport.