Gelu Diaconu: "Rar mi-a fost dat să văd un om mai plin de sine ca procurorul Ţuluș"

Gelu Diaconu a fost inculpat în dosarul „Partida romilor“, fiind acuzat de către celebrul procuror DNA Doru Țuluș de favorizarea făptuitorului și abuz în serviciu. După doi ani de anchetă, cauza sa a fost clasată pe motiv că fapta nu există.

"Imediat după preluarea guvernării de către tehnocrați, pe la sfârșitul toamnei lui 2015, s-a vehiculat în mass-media că mi se „pregătește“ un dosar la DNA. Ne aflam în perioada în care se declanșase nebunia dosarelor fabricate și aveam deja cunoștință despre cel puțin trei astfel de cazuri: Rușanu, Ponta și șeful Antifraudei, adjunctul meu Florin Romeo Nicolae. Ulterior aveam să aflu despre câteva „denunțuri“ anonime tembele aflate la DNA, care mă vizau și urmau a fi băgate „în lucru“. Se știe deja că o deranjasem în public pe Zeița Dreptății (Laura Codruța Kövesi, fosta șefă DNA – n.r.) prin explicarea cauzelor obiective datorită cărora prejudiciile penale nu puteau fi recuperate. Cauze care țineau mai mult de instrumentarea jurisdicțională decât de incapacitatea ANAF. Vă mai amintiți cum doamna Kövesi, în bilanțuri festiviste, informa poporul cum vom avea bani pentru autostrăzi și sistemul de sănătate din recuperarea prejudiciilor, unele de-a dreptul închipuite? Astăzi, la trei ani distanță, cu o Agenție specializată în subordinea Ministerului Justiției și cu o structură dedicată a ANAF pe care am înființat-o eu, situația recuperării prejudiciilor este chiar mai proastă.

Pe 10 februarie 2016, procurorul Țuluș m-a citat și mi-a adus la cunoștință că sunt suspect pentru favorizarea făptuitorului și abuz în serviciu în dosarul „Partida Romilor“ și că sunt obligat ca în perioada 15-19 februarie 2016 să le stau la dispoziție pentru audieri. Am rămas pur și simplu perplex. Habar nu aveam despre ce mama dracului o fi vorba în acel dosar cu care nu aveam absolut nici o legătură.", a precizat Gelu Diaconu într-un interviu pentru România Liberă.

Întrebat cine era procurorul de caz și cum s-a purtat acesta, Gelu Diacou a reacţionat:

"Ei, aici e aici! Intrasem pe mâinile celebrului procuror Țuluș! Rar mi-a fost dat să văd un om mai suficient și mai plin de sine! Chiar de la primul contact cu dânsul (când mi s-a părut că -mirosea a alcool) l-am întrebat politicos dacă realizează ce face. A zâmbit superior și mi-a spus că voi vedea eu. I-am reiterat că nu am nici o legătură cu cazul pe care îl instrumentează. Mi-era foarte clar că este o făcătura atâta timp cât în realitate nu avusesem nici o legătură cu cauza, motiv pentru care i-am spus că nu am nevoie de avocat pentru că nu am de ce să mă apăr, iar dacă sunt necesare explicații profesionale legate de cauză voi fi eu în stare să le ofer", a mai spus Diaconu.

Continuarea interviului o puteţi citi AICI.