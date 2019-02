Gabriela Firea, atac fără precedent la Dragnea: "Fii bărbat, nu fugi!"

Gabriela Firea a reluat provocarea adresată în timpul dimineții lui Liviu Dragnea legată de bugetul acordat Capitalei:

"Liviu Dragnea! Tu și cu mine, în direct, la orice televiziune vrei. Cu cifrele pe masă, ele nu mint. Fii bărbat, nu fugi!", a scris Firea pe Facebook.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a lansat, astăzi, un atac la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, pe care îl acuză că a falimentat Capitala, tăind "aproape 25% din bugetul Primăriei". Totodată, aceasta îl invită la o dezbatere publică pe buget, "cu cifrele și dovezile pe față".

"Il invit pe Dl Dragnea la o dezbatere publica, cu cifrele si dovezile pe fata, la orice televiziune doreste, oricat de prietenoasa cu el. Sa vada o tara intreaga cine minte si cine spune adevarul. A taiat aproape 25% din bugetul Primariei Capitalei (180 milioane de euro) si spune senin ca bucurestenii nu vor fi afectati, pentru ca a suplimentat repartitia de bani la sectoare. O mare manipulare! Dl Dragnea se face ca nu stie ca Primaria Capitalei si cele 6 primarii de sector au prin lege atributii diferite si, deci, facturi de platit diferite. Primaria Capitalei plateste pentru toti locuitorii din Bucuresti: subventia si investitiile pentru transportul public in comun, subventia si investitiile pentru termoficarea distrusa in 30 de ani de subfinantare,dotarile si functionarea celor 20 de mari spitale, iluminatul public, consolidarea blocurilor cu bulina rosie, marile lucrari de infrastructura: poduri, pasaje, supralargiri, marile parcuri, cele 15 teatre etc.", a scris Gabriela Firea, pe Facebook.

Totodată, Firea a lansat un atac la adresa liderului PSD, pe care-l acuză că, prin reducerea bugetului, a falimentat Capitala.

"Ceea ce face acum Dl Dragnea prin Legea Bugetului este falimentul Capitalei Romaniei dintr-un singur motiv: sa se razbune pe mine, pentru ca am avut curajul sa-i spun ca izoleaza tara si distruge echipa politica. Dovedeste ca ii uraste pe bucuresteni, pentru ca ei vor avea cu 25% mai putine servicii publice, daca Bugetul va fi votat in forma actuala de Parlament. Le garantez locuitorilor din Bucuresti, cu sau fara buletin de Capitala, ca voi lupta cu aceasta monstruozitate de buget, si ne vom adresa tuturor forurilor interne si externe", mai spune Firea.

Mai mult, aceasta lansează și un avertisment pentru cei care "pun în practică tot ceea ce comandă" Dragnea: să se gândească de două ori, spune Firea, pentru că vor răspunde personal.