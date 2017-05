Gabriela Firea, despre logo-ul Bucureștiului: ”Nu se mai opreau atacurile asupra mea”

Primarul general al Bucurestiului, Gabriela Firea, a declarat marti seara, la Antena 3, ca nu a avut nicio legatura cu autorul primului logo propus sa reprezinte imaginea Capitalei si ca au existat numeroase atacuri impotriva ei: "Nu se mai opreau atacurile impotriva mea, fiind si in ziua in care a aparut scandalul cu doamna profesoara Cristina Tunegaru".

Gabriela Firea declara ca a existat un juriu specializat care a facut alegerea logoului:

"Nu eu am facut alegerea, a existat un juriu format din persoane care nu pot fi contestate in domeniul publicitatii. Autorul sustine in continuare ca nu e plagiat. Sper sa nu se soldeze acest concurs cu noi atacuri si sa fie un succes".